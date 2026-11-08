Evropa se zapojí do mírových jednání o Ukrajině v Abú Dhabí, řekl francouzský ministr

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v rozhovoru pro stanici RTL uvedl, že se evropské země, včetně Francie, zapojí do mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Za zprostředkování Spojených států amerických se jednání uskuteční 10. a 11. listopadu v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Dhabí. Ministr ale neupřesnil, která z dalších evropských zemí se rokování konkrétně zúčastní.
„Dosavadní jednání se někdy konala bez účasti Evropanů, jindy za jejich přítomnosti. Tentokrát se jich zúčastní. Francie tam bude a nechá zaznít evropský hlas,“ prohlásil Barrot. Doplnil, že zatím nemůže upřesnit, kdo bude jeho domovinu zastupovat, její účast je však podle něj „jistá“.
„V posledních týdnech se Evropané ozvali a americkým zprostředkovatelům dali najevo, že žádná diskuse o budoucnosti tohoto kontinentu nemůže opomenout naše očekávání a požadavky,“ pokračoval Barrot.
Vyjádření Meloniové a Kallasové
Jeho slova zazněla v době, kdy italská premiérka Giorgia Meloniová tento týden v dopise kritizovala „neuspořádaný“ přístup evropských zemí při jednáních o Ukrajině a vyzvala Evropskou unii, aby jasně určila, kdo za ni mluví. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová mezitím v pátek dle AFP zdůraznila, že „Evropa musí být zapojena do jakéhokoli urovnání konfliktu“.
Český prezident Petr Pavel již dříve varoval, že pokud se Evropa do jednání nezapojí, mohlo by dojít k rozhovorům „o nás bez nás“.
Jednání v Abú Dhabí by dle AFP měla přispět k nalezení řešení ruské války na Ukrajině, která trvá již více než čtyři roky, tedy od zahájení plnohodnotné ruské invaze do sousední země v únoru 2022.
Za USA rozhovory povedou zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. V ruské delegaci bude mimo jiné poradce šéfa Kremlu Vladimira Putina Vladimir Medinskij, náměstci ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov a Michail Galuzin a šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov.
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