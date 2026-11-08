Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, zranění utrpělo nejméně 22 lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Centrální Japonsko zasáhlo v neděli silné zemětřesení. Agentura AP s odkazem na místní média informovala o nejméně 22 zraněných. Otřesy měly podle Japonského meteorologické agentury (JMA) sílu 5,7, zatímco americká geologická služba (USGS) stanovila magnitudu na 5,5.

Zemětřesení postihlo prefekturu Aiči včetně města Hamamacu, které leží asi 300 kilometrů jihozápadně od Tokia. Otřesy zasáhly i Kjóto a Naru, někdejší japonská hlavní města, či prefekturu Jamanaši, kde se nachází nejvyšší japonská hora Fudži.

Při zemětřesení ve východním Japonsku bylo zraněno nejméně 37 lidí
Ilustrační foto

Japonská televize odvysílala záběry rozbitých oken a výloh či popadané regály v obchodech. O zraněných uvedla AP, že jsou mezi nimi i lidé, kteří se zranili při útěku, například při pádu ze schodů.

Japonsko je jednou ze seismicky nejaktivnějších oblastí na světě a zemětřesení jsou tam častá. V březnu 2011 zasáhly tuto zemi největší zaznamenané otřesy v její historii, které vyvolaly místy až 20metrovou vlnu tsunami. Podle oficiálních statistik tehdy zemřelo 15 880 lidí a téměř 2700 bylo pohřešováno. Vlna tsunami tehdy způsobila havárii v jaderné elektrárně Fukušima, kde došlo ke značnému úniku radiace.

Japonsko hlásí po silném zemětřesení na Kjúšú oběti a raněné
Poškozené nákupní centrum Aeon Mall ve městě Kašima, kde podle místních médií došlo k explozi poté, co japonskou prefekturu Kumamoto na jihu Japonska zasáhlo zemětřesení s předběžným stupněm 7,1

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