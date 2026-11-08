Rusko zabíjelo v Oděse, v Dněpropetrovské oblasti je přes půl milionu odběratelů bez proudu

Nejméně jeden člověk přišel o život při ruském útoku na Oděsu, oznámil šéf oblastní správy Serhij Lysak. Škody utrpěla také tamní přístavní infrastruktura. Více než šest set tisíc domácností zůstalo bez proudu po ruských útocích na energetickou síť v Dněpropetrovské oblasti, oznámil šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža.
Na Oděsu zaútočili Rusové v sobotu pozdě večer. „Nepřítel znovu zaútočil na Oděsu. Infrastruktura byla poškozena. Bohužel, jeden člověk byl zabit,“ uvedl Lysak.
O dalším zraněném při ruském útoku informovaly v sobotu večer úřady v Chmelnyckém na západě země.
„Ruský dron zaútočil na obytnou čtvrť v oblastním centru. Podle předběžných informací byly poškozeny rodinné domy a ve vícepodlažních bytových domech byla vytlučena okna. Požáry nevypukly. Jedna osoba utrpěla zranění, která si však nevyžádala hospitalizaci,“ uvedl náčelník regionální správy Serhij Ťurin.
Po ruských útocích z noci na neděli je bez proudu přes šest set tisíc domácností v Dněpropetrovské oblasti. „Nemocnice a zařízení kritické infrastruktury přecházejí na napájení z generátorů. Energetici již pracují na obnovení dodávek elektřiny, jejich práci však komplikuje neustálé ostřelování,“ sdělil ráno Hanža.
Ukrajinská armáda v neděli ráno oznámila, že její jednotky v noci zneškodnily 137 ze 164 ruských útočných bezpilotních letounů. Podle ní ruská armáda na Ukrajinu útočila i třemi řízenými střelami Ch-59/69.
Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že ruská armáda pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, napsal ruskojazyčný server BBC. V sobotu se terčem rozsáhlého ruského útoku stala energetická zařízení především v Kyjevské oblasti, ale i dalších regionech.