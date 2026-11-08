Nedělní debata o vyhrocené situaci ve společnosti


8. 11. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Nedělní debata se tentokrát věnuje vyhrocené situaci ve společnosti a aktuálním voličským preferencím. Tématem kromě toho bude třeba také návrh na zmírnění pravidel pro střet zájmů, který je nyní ve sněmovně. Pozvání do diskuse moderované Lukášem Dolanským přijali ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), exministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka, exministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan a předseda poslaneckého klubu a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Politickou debatu doplňuje panel expertů moderovaný Danielem Takáčem.

Debaty expertů se účastní bývalý premiér Petr Nečas, komentátor webu Seznam Zprávy Jindřich Šídlo, šéfredaktorka Page Not Found Apolena Rychlíková a ředitel strategie poradenské společnosti EGU Michal Macenauer.

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Zdroj: ČT24

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