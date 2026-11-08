Herzog oficiálně pověřil šéfa Jašaru Eisenkota sestavením vlády


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli odpoledne formálně pověřil šéfa opoziční centristické strany Jašar Gadiho Eisenkota sestavením nové vlády. Eisenkot uvedl, že podle jeho názoru je možné rychle sestavit novou vládu s výraznou většinou v parlamentu, píše agentura Reuters. Dle AFP dodal, že členové současných vládních stran Likud a Náboženský sionismus mohou podpořit jím vedený nový kabinet, pokud „jim opravdu jde o národní jednotu“. Eisenkot má nyní na vytvoření vlády 28 dní, přičemž prezident může lhůtu v případě nutnosti prodloužit o další dva týdny.

Herzog při pověřovací ceremonii v prezidentském sídle zdůraznil, že židovský stát „potřebuje stabilní vládu“. Očekává prý, že Eisenkot vytvoří vládu, která bude sloužit i těm, kteří pro něj nehlasovali. Dodal, že Izrael musí po amerických volbách do Kongresu čelit „nové politické realitě“.

„Procházíme jedním z nejkritičtějších období, jaké kdy izraelská demokracie zažila,“ řekl Eisenkot. Jestliže členové stran Likud a Náboženský sionismus, které vedou současný premiér Benjamin Netanjahu, respektive ministr financí Becalel Smotrič, míní vážně slova o potřebě národní jednoty, pak dle Eisenkota neexistuje důvod, proč by nemohli podpořit nový kabinet. „Vládu pod mým vedením a podle mých pravidel,“ zdůraznil ale Eisenkot.

Ve volbách z minulého týdne žádný blok stran nezískal potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních uskupení 48 a 19 mandátů budou mít strany izraelských Arabů. Eisenkota nicméně prezidentovi pro sestavení nové vlády doporučilo 67 nově zvolených poslanců, zatímco Netanjahua 46 zákonodárců. Sedm nedoporučilo nikoho.

Netanjahu v sobotu zveřejnil video, v němž vyzval k vytvoření „vlády národní jednoty“ a varoval před kabinetem, který by se opíral o „stoupence terorismu“, čímž dle agentury AP mínil strany izraelských Arabů, které Eisenkota podpořily.

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