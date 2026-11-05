SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 5. listopadu


5. 11. 2026Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 5. listopadu 2026.

ČNB podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Základní úroková sazba se tak dostala na nejvyšší úroveň od počátku roku 2025. Finanční trh zpřísnění měnové politiky očekával s ohledem na předpokládané zrychlení inflace v příštím roce.

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ČNB podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu
Aleš Michl


Ve Francii se při generální stávce masivně protestovalo

Ve Francii vyšlo do ulic přes šest set tisíc lidí v rámci celostátní stávky svolané francouzskými odbory, uvádí podle deníku Le Monde tamní ministerstvo vnitra. Odborová organizace CGT ale mluví o více než 1,6 milionu lidí. Lidé demonstrovali proti rostoucím životním nákladům, vyjádřili podporu studentskému protestnímu hnutí, ale řada z nich se také silně vyhranila vůči krajní pravici. Manifestace, které navazují na studentské protesty, tak podle francouzského deníku mohou nabrat zcela nový rozměr.

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Ve Francii protestovaly statisíce lidí, uzavřena je tisícovka škol i památky
Demonstrace v Lyonu je součástí celostátního dne stávek a protestů proti mzdám, životním nákladům a veřejným službám, které svolaly francouzské odbory. Připojili se k nim studenti středních a vysokých škol volající po lepších vzdělávacích podmínkách


Trump čelí po volební porážce tlaku republikánů na změnu kurzu, píše Reuters

Americký prezident Donald Trump čelí po úterních volbách do Kongresu rostoucímu tlaku ze strany republikánů, kteří požadují změnu jeho dosavadní politiky, píše agentura Reuters. Demokraté získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu a v klíčových soubojích porazili kandidáty podporované Trumpem. Prezidentovi republikánští spojenci a stratégové nyní volají po personálních změnách v Bílém domě i přehodnocení některých kroků, které podle nich přispěly k volební porážce. Kritizují zejména válku s Íránem a zavedení cel.

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Trump čelí po volební porážce tlaku republikánů na změnu kurzu, píše Reuters
Americký prezident Donald Trump


Soudy kvůli chybám při sčítání změnily výsledky voleb v Praze 10 i 15 nebo Havířově

Krajský soud v Ostravě vyhověl stížnosti Hnutí pro Havířov a změnil po přepočítání hlasů složení zastupitelstva v Havířově. Po opravě prohlásil za neplatné zvolení kandidáta ANO Martina Čecha a za zvoleného prohlásil Martina Svobodu z Hnutí pro Havířov. Městský soud v Praze zase změnil po přepočítání hlasů výsledky v Praze 15. Zastupitelem se stane Miroslav Buchel z uskupení Patnáctka náš domov. V zastupitelstvu Prahy 10 pak z rozhodnutí soudu vůbec nezasednou kandidáti uskupení Naše Praha 10.

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Soudy kvůli chybám při sčítání změnily výsledky voleb v Praze 10 i 15 nebo Havířově
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Šestimilionová pokuta i zákaz řízení. Soud rozdal tresty za nehodu v Dolní Lutyni

Okresní soud v Karviné potrestal firmu, dispečera i řidiče v souvislosti s předloňskou tragickou srážkou vlaku a nákladního auta na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. České televizi to sdělil mluvčí soudu Jan Martikán. Při nehodě v lednu 2024 zemřel strojvedoucí vlaku a dvacet lidí se zranilo. Potrestaní byli obviněni z obecného ohrožení z nedbalosti. Firmě soud mimo jiné uložil šestimilionovou pokutu. Firma a dispečer se proti rozsudku odvolali hned v soudní síni, rozsudek tak není pravomocný.

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Šestimilionová pokuta i zákaz řízení. Soud rozdal tresty za nehodu v Dolní Lutyni
Odstraňování následků nehody v Dolní Lutyni, 27. 1. 2024


WHO otestuje nové vakcíny proti ebole

Světová zdravotnická organizace (WHO) schválila klinické testy dvou nových vakcín, které byly vyvinuté cíleně proti viru Bundibugyo, jenž způsobil nynější epidemii eboly. V důsledku epidemie doposud v Africe zemřelo více než 5300 lidí. Nové vakcíny by podle WHO měly pomoci jeho šíření zpomalit.

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WHO otestuje nové vakcíny proti ebole
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