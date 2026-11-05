Šestimilionová pokuta i zákaz řízení. Soud rozdal tresty za nehodu v Dolní Lutyni


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT

Okresní soud v Karviné potrestal firmu, dispečera i řidiče v souvislosti s předloňskou tragickou srážkou vlaku a nákladního auta na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. České televizi to sdělil mluvčí soudu Jan Martikán. Při nehodě v lednu 2024 zemřel strojvedoucí vlaku a dvacet lidí se zranilo. Potrestaní byli obviněni z obecného ohrožení z nedbalosti. Firmě soud mimo jiné uložil šestimilionovou pokutu. Firma a dispečer se proti rozsudku odvolali hned v soudní síni, rozsudek tak není pravomocný.

Podle nepravomocného rozsudku nesmí dispečer vykonávat čtyři roky svou profesi a musí zaplatit čtvrt milionu korun. Řidiči pak soud na čtyři roky zakázal řízení a musí zaplatit 140 tisíc korun.

„K Vašemu dotazu stran vyhlášeného rozsudku Vám sděluji, že právnická osoba a dvě fyzické osoby byly shodně uznány vinnými ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedl pro ČT mluvčí karvinského soudu Jan Martikán.

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Vlak po srážce v Dolní Lutyni 25. ledna 2024

K nehodě došlo 24. ledna 2024 na železničním přejezdu mezi Bohumínem a Dětmarovicemi. Nákladní automobil převážející nadrozměrný náklad uvázl na přejezdu a do jeho zadní části následně narazil rychlík jedoucí z Bohumína do Prahy. Při nehodě zahynul strojvedoucí vlaku a dvacet lidí utrpělo zranění.

Policisté pak loni v březnu zahájili trestní stíhání dvou lidí a firmy. Obviněni byli řidič kamionu, dispečer dopravní firmy a podle serveru Novinky.cz i samotná firma Spro.

Vysoká pokuta i zákazy

Právě firma odešla od soudu s nejvyšší pokutou. „Právnické osobě byl uložen peněžitý trest ve výši celkem šest milionů korun a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu obstarávání, organizování, sjednávání, zajišťování nebo jiného výkonu činností souvisejících se zvláštním užíváním pozemních komunikací podle zákona o pozemních komunikacích, na dobu pěti let,“ upřesnil Martikán.

Dispečer firmy pak od soudu odešel s čtvrtmilionovou pokutou a čtyřletým zákazem výkonu svého povolání. „Řidiči byl uložen peněžitý trest ve výši celkem 140 tisíc korun a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na čtyři roky,“ doplnil mluvčí soudu podrobnosti k trestu pro posledního obviněného.

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Tažený vagon na přejezdu u Bohumína

Kamion neměl povolení

Za hlavní příčinu nehody označila Drážní inspekce fakt, že silnice vedoucí k přejezdu v Dolní Lutyni byla v kombinaci s přejezdem postavená špatně. Neodpovídala projektu a neumožňovala bezpečné projetí dlouhých vozidel. Navíc jízdní souprava neměla patřičné povolení pro přepravu zvlášť rozměrného nákladu.

Nehoda podle závěrečné zprávy způsobila škodu za více než 67 milionů korun. Správa železnic po srážce provedla mimořádnou kontrolu 109 přejezdů na hlavních tratích a nevyhovující křížení řešila s úřady a vlastníky silnic. Od června 2024 pak nastavila nová pravidla ke stavbám.

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