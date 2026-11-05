ČNB podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu


5. 11. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na čtyři procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Základní úroková sazba se tak dostala na nejvyšší úroveň od počátku roku 2025. Finanční trh zpřísnění měnové politiky očekával s ohledem na předpokládané zrychlení inflace v příštím roce.

Rozhodnutí ČNB o zpřísnění měnové politiky bylo těsné. Podpořili ho čtyři členové bankovní rady, tři hlasovali pro ponechání sazeb beze změny, řekl po jednání rady guvernér ČNB Aleš Michl. Zároveň upozornil na to, že čtvrtečním rozhodnutím nezačíná nový cyklus růstu úrokových sazeb. Cílem bylo pouze doladit přísnost měnové politiky.

Zvýšení sazeb bylo podle Michla preventivní. Bankovní rada ho přijala s cílem ztlumit inflační očekávání v Česku a omezit přenesení nákladového šoku způsobeného zdražením energií do ostatních cenových okruhů.

Guvernér nechtěl prozradit, jak bude ČNB postupovat na dalších jednáních. Bankovní rada podle něj bude vše pečlivě zvažovat a dopady nynějších kroků vyhodnocovat. „Necháváme si všechny možnosti otevřené. Chceme mít všechno podloženo daty, soustředit se, aby dlouhodobě inflace byla nízká,“ řekl. Podle něj nikdo není schopný zajistit, aby byla inflace každý měsíc v blízkosti dvouprocentního cíle centrální banky. „Chceme ale, abychom dlouhodobě dosáhli nízkoinflačního prostředí české ekonomiky,“ uvedl.

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Ilustrační snímek

Bankovní rada ve stejném rozsahu jako u základní úrokové sazby zvýšila také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, nově činí pět procent. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada zvýšila na tři procenta.

ČNB v době inflační vlny udržovala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Sazba do loňského května postupně klesla na 3,5 procenta. Letos bankovní rada začala znovu zpřísňovat měnovou politiku. V červnu základní sazbu zvýšila na 3,75 procenta a k dalšímu zvýšení přistoupila ve čtvrtek.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

Zhoršení výhledu ekonomiky

ČNB také ve čtvrtek zhoršila výhled vývoje české ekonomiky. Podle čtvrteční prognózy letos očekává růst hrubého domácího produktu (HDP) o 1,7 procenta. V srpnové predikci čekala růst 2,2 procenta. Průměrná inflace by letos měla být 2,1 procenta, v srpnu očekávala dvouprocentní růst spotřebitelských cen.

ČNB zhoršila i ekonomický výhled na příští rok. HDP by se měl zvýšit o 2,5 procenta, předchozí prognóza počítala s růstem 2,7 procenta. V roce 2028 by si měla ekonomika tempo růstu 2,5 procenta udržet.

Inflace by v příštím roce měla zrychlit na 3,2 procenta, proti předchozí prognóze ji ČNB čeká o 0,7 procentního bodu vyšší. Rok 2028 by měl přinést zmírnění růstu cen, průměrná inflace by měla zvolnit na 2,3 procenta.

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Nová prognóza ČNB také předpokládá, že kurz koruny vůči euru bude v nejbližších letech stabilní. Letos i příští rok by průměrný kurz měl být 24,30 koruny za euro, v roce 2028 by koruna měla mírně posílit na průměrných 24,20 koruny za euro. Proti předchozí prognóze je očekávaný kurz v příštích dvou letech o deset haléřů silnější.

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