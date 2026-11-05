Akcie v USA vykázaly nejprudší pokles za půl druhého roku

Americké akcie ve čtvrtek prudce oslabily v čele s technologickými podniky. Ty se dostaly pod tlak, protože vítězství demokratů v kongresových volbách vyvolalo obavy z přísnější regulace umělé inteligence (AI). O den dřív přitom akciové indexy naopak výrazněji rostly.
Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil ve čtvrtek 3,44 procenta a uzavřel obchodování na 51 523,06 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 4,36 procenta na 7353,73 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl dokonce o 5,52 procenta na 24 315,00 bodu. Všechny tři indexy tak vykázaly nejvýraznější jednodenní pokles za zhruba jeden a půl roku.
Ještě ve středu si přitom Dow Jonesův index připsal 3,03 procenta, širší index S&P 500 vzrostl o 1,58 procenta a index Nasdaq Composite se zvýšil o 1,44 procenta. Analytici to zdůvodňovali tím, že jasný výsledek voleb snižuje nejistotu.
Ke čtvrtečnímu poklesu velkou měrou přispěly cenné papíry výrobců čipů. Akcie společnosti Nvidia, která dominuje světovému trhu s čipy pro AI, oslabily o více než devět procent. Akcie konkurenta Advanced Micro Devices (AMD) se propadly dokonce o více než sedmnáct procent. „Investoři si zjevně uvědomují, že někteří nově zvolení členové Kongresu a guvernéři chtějí zpomalit rozvoj infrastruktury pro AI,“ uvedla analytička Melissa Brownová ze společnosti SimCorp.
„Výrazný pokles amerických akcií ukazuje, jak citlivě dnes investoři reagují na jakoukoli pochybnost ohledně dalšího rozvoje umělé inteligence. Do cen technologických firem se promítala velmi vysoká očekávání, a proto stačí náznak možného zpomalení investic nebo přísnější regulace, aby přišla rychlá korekce,“ řekl stratég společnosti Žitný a Partneři Bohumil Žitný. Nejde přitom podle něj jen o politickou reakci na výsledky voleb, ale také o přehodnocování toho, jak rychle a s jakou návratností se obrovské investice do AI infrastruktury skutečně promění v zisky.
Prudký pokles ve čtvrtek utrpěly rovněž akcie vesmírné společnosti SpaceX a automobilky Tesla, v jejichž čele stojí americký miliardář Elon Musk. Ten vynaložil stovky milionů dolarů na podporu republikánských kandidátů. Akcie firmy SpaceX ztratily přes devět procent a akcie Tesly se propadly o téměř jedenáct procent.