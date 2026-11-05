Akcie v USA vykázaly nejprudší pokles za půl druhého roku


5. 11. 2026Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké akcie ve čtvrtek prudce oslabily v čele s technologickými podniky. Ty se dostaly pod tlak, protože vítězství demokratů v kongresových volbách vyvolalo obavy z přísnější regulace umělé inteligence (AI). O den dřív přitom akciové indexy naopak výrazněji rostly.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil ve čtvrtek 3,44 procenta a uzavřel obchodování na 51 523,06 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 4,36 procenta na 7353,73 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl dokonce o 5,52 procenta na 24 315,00 bodu. Všechny tři indexy tak vykázaly nejvýraznější jednodenní pokles za zhruba jeden a půl roku.

Ještě ve středu si přitom Dow Jonesův index připsal 3,03 procenta, širší index S&P 500 vzrostl o 1,58 procenta a index Nasdaq Composite se zvýšil o 1,44 procenta. Analytici to zdůvodňovali tím, že jasný výsledek voleb snižuje nejistotu.

Ke čtvrtečnímu poklesu velkou měrou přispěly cenné papíry výrobců čipů. Akcie společnosti Nvidia, která dominuje světovému trhu s čipy pro AI, oslabily o více než devět procent. Akcie konkurenta Advanced Micro Devices (AMD) se propadly dokonce o více než sedmnáct procent. „Investoři si zjevně uvědomují, že někteří nově zvolení členové Kongresu a guvernéři chtějí zpomalit rozvoj infrastruktury pro AI,“ uvedla analytička Melissa Brownová ze společnosti SimCorp.

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„Výrazný pokles amerických akcií ukazuje, jak citlivě dnes investoři reagují na jakoukoli pochybnost ohledně dalšího rozvoje umělé inteligence. Do cen technologických firem se promítala velmi vysoká očekávání, a proto stačí náznak možného zpomalení investic nebo přísnější regulace, aby přišla rychlá korekce,“ řekl stratég společnosti Žitný a Partneři Bohumil Žitný. Nejde přitom podle něj jen o politickou reakci na výsledky voleb, ale také o přehodnocování toho, jak rychle a s jakou návratností se obrovské investice do AI infrastruktury skutečně promění v zisky.

Prudký pokles ve čtvrtek utrpěly rovněž akcie vesmírné společnosti SpaceX a automobilky Tesla, v jejichž čele stojí americký miliardář Elon Musk. Ten vynaložil stovky milionů dolarů na podporu republikánských kandidátů. Akcie firmy SpaceX ztratily přes devět procent a akcie Tesly se propadly o téměř jedenáct procent.

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