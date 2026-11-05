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Soudy kvůli chybám při sčítání změnily výsledky voleb v Praze 10, 15 i Havířově


5. 11. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Krajský soud v Ostravě vyhověl stížnosti Hnutí pro Havířov a změnil po přepočítání hlasů složení zastupitelstva v Havířově. Po opravě prohlásil za neplatné zvolení kandidáta ANO Martina Čecha a za zvoleného prohlásil Martina Svobodu z Hnutí pro Havířov. Městský soud v Praze zase změnil po přepočítání hlasů výsledky v Praze 15. Zastupitelem navíc se stane Miroslav Buchel z uskupení Patnáctka náš domov. V zastupitelstvu Prahy 10 pak z rozhodnutí soudu vůbec nezasednou kandidáti uskupení Naše Praha 10.

Uskupení Naše Praha 10 nebude mít zastupitele na Praze 10, vyplývá to z rozhodnutí Městského soudu v Praze zveřejněného v databázi Infosoud na základě došlých stížností na výsledky voleb. Místo kandidátů Naší Prahy 10 Bohumila Zoufalíka a Ivany Cabrnochové mandát získají Josef Nerušil (SPD) a Markéta Žilinová (za Jsme Praha 10). Dohodnutá koalice ODS, sdružení STAN, Vlasty a lidovců a Prahy 10 sobě se Zelenými má i po přerozdělení mandátů většinu 24 mandátů ve 45členném zastupitelstvu.

Soud přepočtem zjistil, že kandidát Naší Prahy 10 Miroslav Křehlík získal v okrsku 10043 jen patnáct platných hlasů pro svoje uskupení, a nikoliv 165 hlasů zaznamenaných komisí. Podněty k přezkoumání okrsku podaly Jsme Praha 10 a SPD. Jelikož Naše Praha 10 překročila pětiprocentní práh nutný ke zvolení do zastupitelstva jen o 99 hlasů, uznání chyby komise znamená, že uskupení se do zastupitelstva vůbec nedostalo.

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Lídr koalice Spolu Tomáš Portlík (ODS), lídr pražského STAN Petr Hlaváček a lídr hnutí Praha sobě Adam Scheinherr

V zastupitelstvu Prahy 15 pak Městský soud v Praze přiznal uskupení Patnáctka náš domov (PND) na základě jeho podnětu sedmnáct namísto šestnácti míst. ANO bude mít tři mandáty namísto čtyř. Důvodem změny je pochybení volební komise při sčítání hlasů v jednom z okrsků. Zastupitelem navíc se stane Miroslav Buchel.

„V rámci provedeného přepočtu hlasů soud shledal výrazný nesoulad mezi výsledky zjištěnými okrskovou volební komisí a výsledky zjištěnými soudem. Okrsková volební komise se tak při sčítání hlasů dopustila pochybení,“ stojí v rozhodnutí soudu. PND podle něj reálně získala o 5697 hlasů nebo 183 celých hlasovacích lístků více, než komise započítala, což byl dostatečný počet k připočtení mandátu.

V Praze 15 v říjnových volbách výrazně uspěla PND, která má po rozhodnutí soudu sedmnáct hlasů v 31členném zastupitelstvu. Na koalici se domluvila s koalicí Pirátů a Prahy sobě, která má dva hlasy. Starostou bude lídr PND Marcel Pencák. Do zastupitelstva se dále dostalo Společně pro Prahu 15 (ODS, TOP 09 a NK) s pěti mandáty, třetí STAN bude mít čtyři zastupitele a čtvrté ANO po rozhodnutí soudu tři.

Krajský soud v Brně odhalil při přezkumu říjnových komunálních voleb v městské části Brno-Vinohrady závažné pochybení jedné z okrskových volebních komisí. Nahlásila o zhruba pět set platných hlasů víc, než kolik lidé skutečně odevzdali. Ani po přepočtení všech hlasovacích lístků se však celkové rozdělení mandátů v zastupitelstvu nezměnilo, soud proto stížnost neúspěšného kandidáta zamítl. Vyplývá to z usnesení, které nyní soud zveřejnil na úřední desce.

Změna v Havířově

V Havířově, který je druhým největším moravskoslezským městem, vznikla krátce po volbách koalice ANO, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou má být opět Iveta Kočí Palkovská (ANO). Vítěz voleb, jímž je uskupení Havířov sobě, tak bude v opozici. Koalice bude mít v 43členném zastupitelstvu převahu 25 hlasů. A to i po zásahu soudu. „Na počet našich hlasů rozhodnutí nebude mít vliv. Mandát ANO se přesunul k Hnutí pro Havířov, které je s námi v koalici,“ řekla Palkovská.

Hnutí ve stížnosti upozornilo na nesrovnalosti ve volebním okrsku číslo 28. Tvrdilo, že hlasy voličů, kteří označili celou kandidátní listinu, nebyly započítány čtyřem jeho kandidátům s čísly 21 až 24. Soud hlasovací lístky fyzicky přepočítal a zjistil, že každému z nich chybělo 32 hlasů, celkem tedy 128.

Po opravě výsledků získalo Hnutí pro Havířov pět mandátů místo původních čtyř. ANO naopak počet klesl ze třinácti na dvanáct zastupitelů. Soud proto rozhodl o neplatnosti zvolení Čecha a nově určil jako zvoleného Svobodu. Rozhodnutí je pravomocné v okamžiku vyvěšení na úřední desce. „Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné,“ připomněla předsedkyně senátu Monika Javorová.

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Byty v Havířově

Jde už o druhou stížnost na volby, které ostravský soud vyhověl. SPD po přepočítání hlasů v Karviné získala dalších třináct hlasů, a bude tak mít dva mandáty v zastupitelstvu města místo žádného. Verdikt soudu nemá vliv na domluvenou koalici v Karviné, SPD bude v opozici. O jeden mandát přišlo uskupení Žijeme pro Karvinou, které se dohodlo na koalici s ANO, a o jednoho zastupitele méně bude mít koalice Srdcem pro Karvinou, kterou tvoří ODS, STAN, Piráti a TOP 09.

Jiný volební návrh v těchto dnech naopak soud zamítl v případě Heřmanovic na Bruntálsku. Stěžovatelka tvrdila, že nebylo započítáno šest hlasů pro kandidáta Tibora Méhese. Ani jejich případné přičtení by však podle soudu nezměnilo rozdělení mandátů, protože kandidátní listině by stále chybělo 42 hlasů k získání dalšího křesla.

Krajský soud v Ostravě eviduje 23 návrhů týkajících se komunálních voleb a místních referend. Už dříve zamítl osm z nich, mimo jiné stížnosti z Hrabové, Bruntálu, Kravař, Hošťálkovic, Staré Bělé a Ryžoviště a návrh týkající se místního referenda ve Starých Heřminovech.

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