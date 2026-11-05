Ve Francii začaly další velké protesty, uzavřena je tisícovka škol

V Paříži a dalších velkých francouzských městech se scházejí desetitisíce lidí k celonárodním protestům svolaným odbory. Úřady v obavách z opakování říjnových násilností vyslaly do terénu sedmdesát tisíc policistů a četníků. Protesty pokračují také na středních školách, více než tisícovka jich je v souvislosti s odborářskou stávkou uzavřena, dalších 81 blokují studenti.
Po demonstracích studentů nespokojených s poměry na školách se ve Francii v říjnu – půl roku před prezidentskými volbami – zvedla vlna protestů proti rostoucím životním nákladům.
Po několika víkendech provázených masovými demonstracemi vyzvala na čtvrtek ke stávkám vlivná odborová organizace CGT. Obviňuje vládu, že nebere v potaz její požadavky související s dopadem zdražování na životní úroveň Francouzů.
„Francie je zemí, kde za posledních deset let nejméně z Evropy vzrostla minimální mzda,“ řekla televizi LCI generální tajemnice CGT Sophie Binetová. Protestům podle ní nezabrání masivní nasazení pořádkových sil, ale pouze vstřícný přístup vlády k požadavkům odborářů.
Mezi nimi jsou vedle zvýšení minimální mzdy také obecný růst mezd, daňové zvýhodnění pro nižší příjmové skupiny či zlepšení podmínek na školách.
Vláda zatím přislíbila částečné řešení požadavků studentů a bez podrobností hovoří o tom, že v pátek představí opatření související s minimální mzdou, která se ve Francii zvyšovala naposledy v roce 2012.
V Paříži až osmdesát tisíc lidí, jinde dohromady až sedm set tisíc
Velké protestní pochody začaly před polednem v Lyonu či Nantes, odpoledne se chystají v Paříži a řadě dalších měst. Úřady očekávají v metropoli čtyřicet tisíc až osmdesát tisíc lidí a na dalších místech dohromady půl milionu až sedm set tisíc lidí. Ministr vnitra Laurent Nuňez uvedl, že v případě násilností či rabování bezpečnostní složky opět tvrdě zakročí.
Francouzská policie zasahovala při protestech naposledy minulou sobotu, kdy zadržela přes pět set lidí. Situace však byla klidnější než při předchozích demonstracích, kdy mnohdy maskovaní radikálové útočili na policisty, ničili výlohy obchodů a rabovali.