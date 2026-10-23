Oslavy 17. listopadu na Národní nedostaly dotaci. Lidé posílají peníze ve sbírce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Ministerstvo kultury letos neposkytne dotaci na projekt Korzo Národní, které má být oslavou listopadových událostí roku 1989. Projekt organizovaný spolkem Díky, že můžem nesplnil podle vyjádření resortu podmínky stanovené v dotační výzvě pro podporu regionálních kulturních tradic. Spolek možnost neudělení dotace nezpochybňuje, vadí mu ale, že si ministerstvo s oznámením rozhodnutí dalo načas.

„Projekt Korzo Národní 2026 podle věcného posouzení ministerstva nesplnil podmínky konkrétní dotační výzvy, a proto mu dotace nebude poskytnuta. Nejde o politické rozhodnutí ani o zpochybnění významu oslav 17. listopadu. Jde o dodržování předem stanovených pravidel, která musí platit pro všechny žadatele stejně,“ zdůvodnil v úterý své rozhodnutí resort kultury.

Korzo Národní pořádá oslavy k výročí sametové revoluce třináct let. Uskuteční se i letošní ročník v plném rozsahu, sdělili organizátoři po neudělení dotací. Zároveň ve středu vypsali plánovanou veřejnou sbírku, k pátečnímu poledni bylo vybráno přes pět milionů korun.

Korzo Národní, oslavy 17. listopadu na Národní třídě (2025)
Zdroj: Díky, že můžem/Léa Decroix

Korzo Národní se rozhodl podpořit také Jihočeský kraj částkou 300 tisíc korun. Akce má podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (Naše Česko) celorepublikový význam, proto vyzval další samosprávy k tomu, aby se k podpoře přidaly.

Spolek uvádí, že žádost o dotaci podal v dubnu, ale rozhodnutí dorazilo až po šesti měsících, necelý měsíc před 17. listopadem. Organizátoři respektují pravomoc ministerstva dotaci neudělit, vadí jim nicméně zdlouhavý, netransparentní a nepartnerský přístup.

V roce 2023 ministerstvo kultury poskytlo podle svého vyjádření dotaci půl milionu korun, v roce 2024 to bylo 1,5 milionu korun a loni 700 tisíc korun. Projekt přitom podle úřadu opakovaně nedoporučila příslušná komise, o udělení dotací v minulých letech rozhodl tehdejší ministr kultury Martin Baxa (ODS). Ten v reakci odmítl úvahu, že podpora státu nebyla v souladu s dotačními pravidly.

„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara
Martin Baxa na snímku z října 2025

88 bodů nestačilo

Podle předsedkyně spolku Báry Stárek odborná hodnoticí komise ministerstva udělila Korzu Národní letos hodnocení 88 ze 100 bodů a výslovně navrhla udělení výjimky k podpoře projektu. „Bylo to až současné politické vedení resortu, které doporučení své vlastní komise zamítlo,“ uvedla.

„Pokud někdo čerpá veřejné peníze, musí počítat s tím, že stát kontroluje, jak s nimi nakládá. Je to odpovědnost vůči daňovým poplatníkům. Z toho je dost patrné, že toto je věc, která jde mimo moji osobu. Já na ni nemám žádný vliv a nemám potřebu se nikomu mstít,“ prohlásil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Poznamenal také, že pořadatelé žádostí reagovali na výzvu k dotačnímu programu, který pamatuje pouze na kulatá výročí v řádu celých desetiletí, což letošní 37. výročí událostí z roku 1989 nesplňuje.

Skandální, říká Pospíšil, podle Nerušila nelze spoléhat na dotace

Josef Nerušil z vládní SPD v pořadu Události, komentáře rovněž odmítl, že by šlo o politické rozhodnutí. Zopakoval, že spolek Díky, že můžem nesplnil podmínky pro udělení dotace už i dříve. „Komise to už v předchozím (roce) a před dvěma lety, před třemi lety vyhodnotila jako projekt, který nedoporučuje, protože samozřejmě ministerstvo kultury nastavuje nějaká kritéria a má na to plné právo. Nicméně zásahem ministra, který může nebo nemusí rozhodnutí grantové komise respektovat, nakonec ta dotace byla udělena,“ říká.

Spolek Díky, že můžem označuje za „klasickou ukázku politické neziskovky“, v jejichž případě by mělo být ministerstvo kultury při udělování dotací opatrné. „Protože tam je tenká hranice, kdy je to kultura, a když už je to politický aktivismus,“ vysvětlil. „Korzo Národní je otevřená ulice, může se jí účastnit úplně každý, kdo chce,“ namítá manažerka spolku Hana Strašáková.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

„Rozhodnutí pana ministra je skandální,“ nepochybuje místopředseda opoziční TOP 09 Jiří Pospíšil. Považuje za špatný symbol, že resort neposkytne finance na „klíčový svátek této země, oslavu demokracie“. Výhrady má navíc k tomu, v jakém časovém horizontu ministerstvo žádost spolku posuzovalo. „Půl roku trvalo, než rozhodlo. Záměrně několik týdnů před konáním samotné slavnosti,“ míní.

Nerušil má za to, že organizátoři kulturních akcí by neměli automaticky spoléhat na finanční zajištění akce z veřejných peněz. „Tam by měl být základní předpoklad, že prostředky dokážeme sehnat sami, popřípadě dokážeme sehnat komerční sponzory. A příspěvek od státu nebo municipality by měl být už jen vylepšením,“ říká.

Kde končí kultura a začíná politický aktivismus

Neudělení dotace pro akci Korzo Národní je další v řadě rozhodnutí ministerstva kultury, které se setkalo s kritikou části umělecké obce. Resortu vyčítají kromě změn pravidel v udělování dotací také přijímání nové státní kulturní politiky bez účasti expertů a umělců, nařízení dotačních kontrol v nezávislých divadlech či plány na škrty v audiovizi. Zástupci audiovize čerstvě označili plány ministra na snížení rozpočtu fondu audiovize a novelizaci audiovizuálního zákona za destabilizaci systému.

Nesouhlas vyvolává rovněž Klempířem nominovaná komise, která má vybrat nové vedení Národní galerie. Podle části umělecké scény se její členové nevyznají v řízení tak velké instituce.

Na členství v komisi pro výběr šéfa Národní galerie rezignovali dva členové
Veletržní palác, sídlo Národní galerie Praha

„Ministr je tu od toho, aby hájil zájmy české kultury. Nepodezíral bych ho z toho, že by měl zlé úmysly vůči pracovníkům v kultuře. Spíše chce nastavit transparentní politiku, která by měla předně hájit daňové poplatníky, jejichž peníze to jsou,“ podotkl Nerušil. Ministerstvo kultury mluví o tom, že dotace bude nově vyhodnocovat i podle toho, zda neslouží k politickým kampaním. „Je naprosto správně, že se vyhodnocuje, zda ty peníze neslouží pro politickou kampaň nebo nepřípustné vměšování se do politiky. Proti satiře nikdo nic nenamítá, ale problém je, když se kulturní aktivita zvrhne v politickou manifestaci,“ upřesnil Nerušil.

Některé profesní organizace v kultuře se obávají omezení tvůrčí svobody. Tyto obavy sdílí i Pospíšil. „Podle nových pravidel je zde nebezpečí, že někdo bude cenzurovat a hodnotit, jestli projev není politický. A to je zkrátka špatně,“ nepochybuje. „Vláda musí snést i umělecká díla, která ji kritizují. A pokud se to panu ministrovi nelíbí, no tak platí teze, kterou řekl pan kolega paradoxně. To nejsou peníze pana Klempíře, to jsou peníze daňových poplatníků,“ dodal. Varuje před chaosem v dotační politice kvůli její nepředvídatelnosti, což se děje „na vrub české kultury“.

Klempíř odmítl kritiku změn u dotací ze strany profesních asociací
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

Výběr redakce

Koalice prosadila přednostní jednání o televizních a rozhlasových poplatcích

ŽivěKoalice prosadila přednostní jednání o televizních a rozhlasových poplatcích

09:01Aktualizovánopřed 19 mminutami
Rezignoval šéf pražského letiště Lašák

Rezignoval šéf pražského letiště Lašák

09:22Aktualizovánopřed 42 mminutami
Muž střílel na předměstí Paříže, nejméně jeden člověk zemřel

Muž střílel na předměstí Paříže, nejméně jeden člověk zemřel

před 1 hhodinou
Plyn na trhu výrazně zdražuje. Víc stojí také dřevo a uhlí

Plyn na trhu výrazně zdražuje. Víc stojí také dřevo a uhlí

před 1 hhodinou
Starý souboj v novém obsazení. Brazílii čeká těsný střet Luly s Bolsonarovým synem

Starý souboj v novém obsazení. Brazílii čeká těsný střet Luly s Bolsonarovým synem

před 2 hhodinami
Netanjahu nařídil uzávěru Západního břehu Jordánu

Netanjahu nařídil uzávěru Západního břehu Jordánu

10:02Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kushner podle nové knihy skrýval transakce s blízkovýchodními státy

Kushner podle nové knihy skrýval transakce s blízkovýchodními státy

před 2 hhodinami
Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině, píše The Telegraph

Petr Pavel je mezi favority na evropského vyjednavače o Ukrajině, píše The Telegraph

07:33Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Festival Ji.hlava promítne přes tři sta dokumentů, začne Kyliánem

Přes tři sta padesát zahraničních i českých snímků nachystal festival dokumentů Ji.hlava pro aktuální ročník, který v metropoli Vysočiny začíná 23. října. Náměty titulů v letošním programů mají opět široký záběr, od konfliktů a politiky přes životní prostředí až po lidské poznání.
před 12 mminutami

Oslavy 17. listopadu na Národní nedostaly dotaci. Lidé posílají peníze ve sbírce

Ministerstvo kultury letos neposkytne dotaci na projekt Korzo Národní, které má být oslavou listopadových událostí roku 1989. Projekt organizovaný spolkem Díky, že můžem nesplnil podle vyjádření resortu podmínky stanovené v dotační výzvě pro podporu regionálních kulturních tradic. Spolek možnost neudělení dotace nezpochybňuje, vadí mu ale, že si ministerstvo s oznámením rozhodnutí dalo načas.
před 1 hhodinou

Klempíř poslal mimořádnou kontrolu na některá nezávislá divadla, uvádí Radiožurnál

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před dvěma týdny rozhodl podle Radiožurnálu o mimořádných kontrolách u čtyř členů Asociace nezávislých divadel. Člen rady asociace Jakub Vedral to považuje za odvetu za to, že asociace kritizovala kroky ministerstva. Klempíř potvrdil, že kontroly nařídil, zdůvodnil je ale pochybnostmi ohledně oprávněnosti vykázaných nákladů. Se zmíněnou kritikou podle něj nesouvisí. Napsal to server iRozhlas.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

ČT o Vánocích naváže na Krakonošovo tajemství, na Nový rok přijdou Neporazitelní

Česká televize představuje program, který přichystala na letošní vánoční svátky. Štědrovečerní pohádka Krakonoš a básník naváže na příběh z roku 2022. Další program nabídne pohádkové klasiky, záznamy koncertů, ale i dvoudílné drama o Anežce České. Závěr roku vedle zábavních pořadů přinese v televizní premiéře film Neporazitelní.
před 21 hhodinami

Život i dobu Anny Jagellonské přibližuje portrét z mládí i zápisník manžela

Nástup Habsburků na český trůn před pěti sty lety připomíná Národní galerie Praha výstavou o Anně Jagellonské. Římskou, českou a uherskou královnu období renesance představuje jako ženu, která stála „na prahu nové doby“ a v centru tehdejších změn. K důležité roli, již sehrála při formování habsburské monarchie, přispěly i její mecenášské a sběratelské aktivity.
před 23 hhodinami

Hon na čarodějnice? Nástroje AI hledají spisovatele, kterým pomohla AI

Kanaďan Thélyson Orélien, Zimbabwan Simbarashe Kundizeza, Američanka H. M. Wolfeová. Všichni tito spisovatelé mají jedno společné: čelí nařčení, že program na rozpoznání AI textů označil jejich beletristická díla jako napsaná pomocí umělé inteligence. Některé z nich obvinění ze spolupráce s umělou inteligencí stálo možnost získat prestižní literární ceny nebo milionové smlouvy s nakladateli. Množství příkladů dosvědčuje rostoucí nejistotu ohledně autorství, s níž se literatura bude muset vypořádat.
včera v 11:50

VideoFilmové premiéry: Kluci to vidí jinak než holky, Generál Golian či Rozum a cit

Do kin vstupuje letošní festivalový hit Napořád sledující berlínskou rodinu, kterou zasáhne tragédie a která odjíždí truchlit na Tenerife. David Ondříček novou komedií Kluci to vidí jinak než holky odkazuje mimo jiné ke svým Samotářům. Další adaptace se dočkal román Jane Austenové Rozum a cit. A slovensko-české historické drama Generál Golian vypráví příběh velitele Slovenského národního povstání a jeho manželky.
včera v 10:35

Třikrát Mucha. Brněnské Národní propojilo epopej, zpěvačku a boudu

Zpěvačka Nikola Mucha, Slovanská epopej Alfonse Muchy a Muchova bouda s rychlým občerstvením. Tuto trojici jihomoravských atributů můžou diváci vidět v nové komedii Národního divadla Brno s příznačným názvem Mucha, Mucha, Mucha. Premiéru má v pátek na scéně divadla Reduta.
21. 10. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

Napříč Evropou přibývá demonstrací, za nimiž stojí nespokojená mládež a boj proti drahotě

před 20 hhodinami
Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

Německá armáda cvičí vyslání posil do Estonska

před 23 hhodinami
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

21. 10. 2026
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

21. 10. 2026
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026