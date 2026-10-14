Klempíř odmítl kritiku změn u dotací ze strany profesních asociací

Několik profesních organizací v kultuře kritizovalo změny podmínek dotačních řízení ministerstva kultury. Poukázaly na několik nových ustanovení, která v nich vyvolávají obavy o svobodu tvorby. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) odmítl, že cílem úprav je cenzura či omezování svobody umělecké tvorby. Asociacím vadí i očekávané personální změny v dotačních komisích ministerstva kultury, plyne z jejich vyjádření. Klempíře za údajné zavádění cenzury kritizovali také Piráti.
Na změnu dotačních podmínek upozornily Česká pobočka Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), Asociace nezávislých divadel, organizace Nová síť, Vize tance, divadlo.pro, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Česká asociace festivalů a Asociace kulturních center.
„Ministerstvo kultury odmítá tvrzení, že cílem úprav dotačních pravidel je cenzura nebo omezování svobody umělecké tvorby. Umělci mají plné právo vyjadřovat své politické názory, kritizovat vládu i vytvářet díla s politickým obsahem. Svoboda projevu ale neznamená automatický nárok na veřejnou dotaci,“ reagoval Klempíř.
Zásah do svobody tvorby, míní Hoffmannová
Klempíře ve středu kritizovala poslankyně Pirátů Andrea Hoffmannová. „Ministr Klempíř překopal dotace na kultuře a výsledkem je novodobá cenzura,“ uvedla. Pokud ministerstvo odmítá dotovat díla s takzvaným politickým obsahem, je to pro Hoffmannovou neakceptovatelný zásah do svobody tvorby. „To, že se má na úřadě kádrovat a posuzovat, které dílo je příliš politické a kvůli tomu nedostane peníze, patří do minulého režimu, a ne do moderní demokratické společnosti,“ doplnila poslankyně.
„Transparentnost nemůže být pouze politickým heslem Pirátů. Musí platit i při rozdělování veřejných peněz v kultuře,“ uvedl Klempíř, podle něhož ministerstvo nebude v dotačním řízení posuzovat politické názory žadatelů.
V podmínkách jednotlivých dotačních výzev, které ministerstvo vyhlásilo 12. října, stanovilo, že příjemce nesmí při čerpání dotace ve svém projektu dopustit některých věcí. Patří mezi ně hanobení menšin, projekty nesmějí sloužit k politické kampani. „Samotný politický nebo hodnotový obsah uměleckého díla nepředstavuje porušení této podmínky,“ stojí v textu ministerstva.
Zakotvovat zákaz diskriminace menšin v podmínkách dotace nemá podle prezidenta Kulturní a kreativní federace Jakuba Bakule smysl, když ustanovení obsahuje ústavní Listina základních lidských práv a svobod a všichni s ním souhlasí. Svoboda tvorby tkví v uměleckém pojetí, nadsázce, nadhledu.
Apel na odstranění sporných pasáží
Profesní organizace ministerstvo vyzvaly, aby sporné pasáže z dotačních podmínek vypustilo. Podle nich nemá být podpora kultury odměnou za poslušnost. Nová pravidla ministerstva by nyní neumožňovala například vznik Osudů dobrého vojáka Švejka Jaroslava Haška nebo Kupce benátského Williama Shakespeara, upozornily asociace.
„V ČR máme zákony, které vymezují hranice svobody projevu, i orgány, které rozhodují o jejich porušení. Úlohou ministerstva kultury není určovat správný výklad uměleckých děl, ale chránit svobodu tvorby a vytvářet podmínky pro její rozvoj a dostupnost,“ napsaly asociace na facebooku.
Bakule upozornil na změnu ustanovení, podle níž na kulturních akcích nemají vystupovat politici s výjimkou zástupců ministerstva. Týkalo by se to i zástupců krajů nebo měst, kteří danou akci finančně podpořili, často výrazněji než ministerstvo.
U dotací v kultuře se kvůli údajnému střetu zájmů očekává změna složení jednotlivých odborných komisí ministerstva. Bakule upozornil na nedostatek zcela nezávislých odborníků v Česku. „Komise bývají pětičlenné, když někdo je ve střetu zájmu, tak odejde z místnosti, vyloučí se, hlasují čtyři,“ poznamenal. Nová pravidla ministerstva mohou přinést nekompetentnost, varoval Bakule. Problém podle něho souvisí s netransparentně projednaným a vládou schváleným zněním Státní kulturní politiky na léta 2026 až 2029.
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