Kulturní instituce a odbory požadují stejnou částku z rozpočtu, jaká byla loni

Zástupci živého i neživého umění a kulturních odborů požadují stejnou částku z rozpočtu jako v roce 2025. Vyzvou ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) a ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k jednání. Po úterním jednání tripartity v kultuře to novinářům řekl prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký. V letošním státním rozpočtu se pro kulturu počítá s 17,6 miliardy korun. Loni ministerstvo kultury hospodařilo s dosud nejvyšší částkou 21,52 miliardy korun.
Ministerstvo kultury oznámilo, že v dotačních řízeních bude na živou kulturu rozděleno 935 milionů korun a k této částce je třeba ještě připočítat 350 milionů korun z programu divadel a profesionálních orchestrů. Divadla a orchestry by však podle svých zástupců potřebovaly 400 milionů korun.
„Společný závěr jak zaměstnavatelů, tak odborů je, že vnímáme tu částku jako nedostatečnou. I kdybychom byli na skutečnosti z roku 2025, tak je to málo vzhledem k tomu, že se zvyšovaly tarifní platy o devět procent a zvyšují se další náklady. Jsme rádi, že se rozpočet navýšil o padesát milionů korun pro divadla a orchestry a zhruba 125 milionů korun pro kulturní aktivity, ale ve třech položkách včetně knihoven došlo ke snížení,“ uvedl Horecký.
„Pokud finance nebudou, bude to mít dopad na provozovatele při zvyšování mezd, snižování počtu lidí nebo v dostupnosti kultury vzhledem k navýšení vstupného,“ dodal.
Klempíř: Děláme, co můžeme
Podle ministra kultury jsou finance navíc příslibem ministryně Schillerové. Je to bez nespotřebovaných výdajů ministerstva kultury, se kterými se počítá na jiné účely.
„Odbory považujeme za hlavního partnera v dalším vyjednávání a rozvoji kultury. I přes obtížnou rozpočtovou situaci jsme navýšili finance na kulturní aktivity na 935 milionů korun. Vím, že to jsou jiná čísla, než která si zástupci kultury představují, ale děláme, co můžeme,“ řekl Klempíř.
Předsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR Lenka Havlíková prohlásila, že kultura je podfinancovaná už třicet let.
„Současný stav rozpočtu se i po navýšení o 125 milionů korun na kulturní aktivity může projevit zhruba desetiprocentním propadem v rozpočtech jednotlivých organizací, pokud mají třeba třetinu financování z ministerstva kultury, třetinu z měst a třetinu z vlastních aktivit a jiných zdrojů. Jsme v rozpočtovém provizoriu a jsou akce, které se už uskutečnily. A my nevíme, kdy budeme mít financování a v jaké výši. Situace ředitelů v nezávislém sektoru je velmi dobrodružná,“ konstatovala.
Vláda Andreje Babiše (ANO) v programovém prohlášení přislíbila zvýšení platů pracovníků v kultuře, kteří dlouhodobě patří k nejhůře odměňovaným profesím ve veřejném sektoru.
U památek program zmiňoval posílení veřejné podpory, nezbytné pro ochranu kulturního dědictví. Podle prohlášení má vzniknout víceletý finanční plán, z něhož chce vláda platit ochranu a obnovu památek, výstavbu nových kulturních zařízení a rozšiřování i zkvalitňování stávajících příspěvkových organizací.