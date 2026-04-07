Kulturní instituce a odbory požadují stejnou částku z rozpočtu, jaká byla loni


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Zástupci živého i neživého umění a kulturních odborů požadují stejnou částku z rozpočtu jako v roce 2025. Vyzvou ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) a ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) k jednání. Po úterním jednání tripartity v kultuře to novinářům řekl prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký. V letošním státním rozpočtu se pro kulturu počítá s 17,6 miliardy korun. Loni ministerstvo kultury hospodařilo s dosud nejvyšší částkou 21,52 miliardy korun.

Ministerstvo kultury oznámilo, že v dotačních řízeních bude na živou kulturu rozděleno 935 milionů korun a k této částce je třeba ještě připočítat 350 milionů korun z programu divadel a profesionálních orchestrů. Divadla a orchestry by však podle svých zástupců potřebovaly 400 milionů korun.

„Společný závěr jak zaměstnavatelů, tak odborů je, že vnímáme tu částku jako nedostatečnou. I kdybychom byli na skutečnosti z roku 2025, tak je to málo vzhledem k tomu, že se zvyšovaly tarifní platy o devět procent a zvyšují se další náklady. Jsme rádi, že se rozpočet navýšil o padesát milionů korun pro divadla a orchestry a zhruba 125 milionů korun pro kulturní aktivity, ale ve třech položkách včetně knihoven došlo ke snížení,“ uvedl Horecký.

„Pokud finance nebudou, bude to mít dopad na provozovatele při zvyšování mezd, snižování počtu lidí nebo v dostupnosti kultury vzhledem k navýšení vstupného,“ dodal.

Klempíř: Děláme, co můžeme

Podle ministra kultury jsou finance navíc příslibem ministryně Schillerové. Je to bez nespotřebovaných výdajů ministerstva kultury, se kterými se počítá na jiné účely.

„Odbory považujeme za hlavního partnera v dalším vyjednávání a rozvoji kultury. I přes obtížnou rozpočtovou situaci jsme navýšili finance na kulturní aktivity na 935 milionů korun. Vím, že to jsou jiná čísla, než která si zástupci kultury představují, ale děláme, co můžeme,“ řekl Klempíř.

Výstava v Národní galerii Praha

Předsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR Lenka Havlíková prohlásila, že kultura je podfinancovaná už třicet let.

„Současný stav rozpočtu se i po navýšení o 125 milionů korun na kulturní aktivity může projevit zhruba desetiprocentním propadem v rozpočtech jednotlivých organizací, pokud mají třeba třetinu financování z ministerstva kultury, třetinu z měst a třetinu z vlastních aktivit a jiných zdrojů. Jsme v rozpočtovém provizoriu a jsou akce, které se už uskutečnily. A my nevíme, kdy budeme mít financování a v jaké výši. Situace ředitelů v nezávislém sektoru je velmi dobrodružná,“ konstatovala.

Vláda Andreje Babiše (ANO) v programovém prohlášení přislíbila zvýšení platů pracovníků v kultuře, kteří dlouhodobě patří k nejhůře odměňovaným profesím ve veřejném sektoru.

U památek program zmiňoval posílení veřejné podpory, nezbytné pro ochranu kulturního dědictví. Podle prohlášení má vzniknout víceletý finanční plán, z něhož chce vláda platit ochranu a obnovu památek, výstavbu nových kulturních zařízení a rozšiřování i zkvalitňování stávajících příspěvkových organizací.

Jednání Poslanecké sněmovny o státním rozpočtu (11. března 2026)

Ceny ropy se s blížícím se Trumpovým ultimátem pro Írán dál zvyšují

09:25Aktualizovánopřed 17 mminutami
Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

03:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nové údery v Íránu zasáhly dálnice, železnice, mosty a ostrov Charg

15:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina informuje o devíti zabitých po ruských útocích. Oběti hlásí i Rusko

11:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

14:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

12:43Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na druhou část metra D

10:25Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

13:45Aktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoVývojáři testují na jihu Čech obří zemědělský dron

Rozpětí přes tři metry a schopnost nést stokilový náklad – to jsou parametry zemědělského dronu, který prochází testováním na jihočeských polích. Dron dokáže ošetřit porosty jen v místech, kde chybí živiny nebo se rozmnožil plevel. Zemědělci by tak nemuseli přejíždět traktory celá pole a snížili by spotřebu chemických postřiků a hnojiv. Zároveň by mohli zahnojit pole i v době, kdy jsou podmáčená. Tvůrci dronu jej nyní testují, aby byl bezpečný pro používání na polích, aby bezpečně rozprášil postřik a mohl dělat další aktivity. Stále ale chybí jednotný evropský postup, jak takové drony v zemědělství používat. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského by měl být hotový do tří let.
Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Lidé za benzin zaplatí maximálně 43,15 koruny za litr s DPH, v případě nafty určil resort maximální cenu 49,59 koruny za litr s DPH. Jde o součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Unie nezávislých petrolejářů ovšem tvrdí, že cenový strop byl vypočítán špatně.
V Polsku zadrželi dalšího člověka kvůli požáru v pardubické zbrojovce

Polská kontrarozvědka (ABW) v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP v Pardubicích zadržela dalšího člověka, informuje server TVP Info. Dotyčný údajně jiné lidi pověřil úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly v Pardubicích. ABW ho zadržela v Zelené Hoře (Zielona Góra) na západě Polska bezprostředně poté, co se vrátil z Česka.
Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na druhou část metra D

Pražský dopravní podnik (DPP) podepsal se sdružením vedeným firmou Subterra smlouvu na zakázku za zhruba třicet miliard korun bez DPH na stavbu druhého úseku metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory, sdělil mluvčí podniku Daniel Šabík. Antimonopolní úřad (ÚOHS) v úterý oznámil, že jeho předseda Petr Mlsna pravomocně zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která požadovala zrušení výběru vítěze zakázky.
Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce

Sedm, šest a pět let vězení pražský městský soud uložil nepravomocně trojici nezletilých mladíků z Prahy kvůli loňskému pokusu o vraždu bezdomovce. Podle obžaloby se na útoku domluvili na sociální síti a dva z chlapců se pak nechali najmout na zbití mladého muže a způsobili mu těžkou újmu na zdraví. Nejstaršího z obžalovaných, který má ruské občanství, soud navíc potrestal pětiletým vyhoštěním z Česka. Podle soudkyně byly činy mimořádně brutální.
Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Pražský vrchní soud pravomocně poslal Petra Gryce, který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na sedmnáct let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit rodině zavražděné ženy tři miliony korun. Šestatřicetiletý muž se k činu přiznal.
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v České republice v březnu zrychlila na 1,9 procenta z 1,4 procenta v únoru, vyplývá z odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
