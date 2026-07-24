Česky je k mání Murakamiho předposlední román. A už napsal další

Knih japonského spisovatele Harukiho Murakamiho se po světě prodaly desítky miliony výtisků. A další se prodají, protože zatímco tuzemští čtenáři se v červenci dočkali překladu Murakamiho zatím předposledního románu, v autorově rodné zemi mezitím vyšla další novinka. Poprvé si za hlavní románovou postavu vybral pouze ženu.
I v nejnověji přeloženém románu Město a jeho nejisté zdi zůstává Murakamiho literární svět stejný: melancholický, a přitom uklidňující, snový, ale zároveň realistický. „Je to příběh o hledání dívky, která zmizí z tohoto světa a v nějaké formě se objeví v imaginárním světě. Probíhá cesta vlastní duší,“ upřesnila japanoložka Veronika Abbasová. Český překlad obstaral Tomáš Jurkovič.
Román Město a jeho nejisté zdi se tematicky prolíná se sci-fi Konec světa & Hard-boiled Wonderland z poloviny osmdesátých letech. Ta se rovněž odehrávala ve dvou paralelních světech, přičemž jedním bylo tehdejší Tokio, druhým prostor mimo hmatatelnou realitu.
Murakami už stihl dopsat a začít prodávat další knihu. Přečíst si ji lze ovšem zatím jen japonsky. Novinku nazval Příběh Kaho s odkazem na jméno hlavní hrdinky, autorky obrázkových knih. „Je to úplně obyčejná mladá žena, ale začínají se kolem ní dít opravdu podivné věci. Tento román jsem napsal tak, že jsem se vžil do její kůže,“ prozradil Murakami.
Část svých příznivců překvapil. Protagonistou jeho děl jsou totiž většinou muži. I ženy sice v některých knihách patřily k hlavním postavám, nicméně Kaho je první hlavní hrdinkou bez mužského „doprovodu“, uvádí nakladatelství. Kniha rozvíjí povídky, které Murakami o Kaho postupně uveřejňoval v literárním časopise Šinčó.
Příliš západní spisovatel?
Murakami je považován za jednoho z nejvýznamnějších světových literátů, jeho jméno opakovaně figuruje v tipech na dalšího laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Doma v Japonsku jeho tvorbu zpočátku kritizovali za to, že je „příliš západní a málo sofistikovaná“. Přestože se už tehdy hojně četla.
Celosvětově Murakami prorazil románem Norské dřevo. Důležitou roli v této i dalších knihách hraje hudba od Beatles. Jeho díla byla také zfilmována. Adaptace povídky Drive My Car dokonce dosáhla na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
„Kombinuje naši každodennost s něčím, co ji přesahuje. Sám o sobě řekl, že se necítí být výjimečný, že je obyčejný chlápek, co začal psát,“ snaží se Abbasová postihnout, čím Murakami oslovuje čtenáře napříč státy a kulturami.
Laureát Kafkovy ceny
Na veřejnosti vystupuje většinou jen při přebírání ocenění. V roce 2006 si osobně přijel do Prahy pro Cenu Franze Kafky. Německy píšící pražský židovský spisovatel je přitom Murakamiho oblíbeným autorem, promítl se koneckonců i do jeho dalšího bestselleru – románu Kafka na pobřeží. V Praze Murakami vzpomínal, s jakými rozporuplnými pocity dílo svého literárního oblíbence poprvé četl. „Realita a nadpřirozenost. Zdravý rozum a šílenství. Soucit a apatie,“ uvedl.
Právě před apatií Murakami i svou tvorbou varuje. Říká, že současné skutečné a taky informační války jsou jako zdi rozdělující společnost. Podobné těm, o kterých píše.