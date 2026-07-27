„Moje obava je, že zůstaneme skanzenem, který nedokáže umělou inteligenci správně uchopit,“ řekl na ČT24 vládní zmocněnec pro AI Lukáš Kačena. To by mohlo vést k závislosti na Spojených státech amerických nebo na Číně, sdělil. Evropští premiéři a prezidenti plánují na podzim vůbec poprvé jednat o umělé inteligenci jako o samostatném tématu. Podle Kačeny je důležité, aby hovořili o tom, jak dohnat ztrátu. Dodal, že regulaci AI je třeba flexibilně přizpůsobovat jejímu vývoji.
„V odborné veřejnosti se diskutuje, že nemá smysl dohánět špičkové – zejména americké – modely. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že s umělou inteligencí jsme teprve na začátku a že s námi tady bude už napořád,“ je přesvědčený Kačena. Podle něj je potřeba, aby Evropa investovala do vlastních řešení AI i do infrastruktury. „Nemáme čipy, vlastní jazykové modely ani cloudové služby,“ upozornil. Připomněl, že americká administrativa již částečně zakázala vývoz špičkových čipů, které AI pohání.