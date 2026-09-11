Některé obory nemůžou fungovat bez zahraničních pracovníků, míní Havlíček

Ukrajinci jsou tvrdí obchodníci a pokud dostanou dobrou čínskou nabídku, tak vám garantuji, že ji vezmou, řekl v Interview ČT24 ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v souvislosti s významem diplomatických vztahů s Ukrajinou pro byznys. Podpořit české podnikatele v investování na Ukrajině se chystá skrze cestu do válkou sužované země v listopadu, na níž ho budou doprovázet. „Musíme tam přijít s dobrým produktem, s dobrou cenou, s dobrými garančními mechanismy, které připravujeme,“ dodal vicepremiér. Dále odpovídal na otázky Daniela Takáče ohledně rostoucích cen pohonných hmot, inflace či dotací pro Agrofert.
První místopředseda české vlády sdělil, že ho na listopadové cestě na Ukrajinu budou doprovázet zástupci firem podnikajících v oblasti těžby, energetiky, zdravotnictví a stavebnictví. „Vypadá to na dvě letadla,“ naznačil početnost delegace.
Na podporu českého byznysu na Ukrajině spustila vláda záruční program na úvěry, který bude zajišťovat státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). „On byl sice už zahájen někdy v roce 2024 či 2025, ale dva roky se v zásadě nic nedělo. Teď jsme ho konečně rozhýbali,“ podotkl Havlíček. Moderátor doplnil, že záměru výrazně přispěly také evropské mechanismy.
Přímou podporu pro firmy ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) neplánuje. „Podnik by z mého pohledu neměl čerpat přímou podporu. Podnik by měl čerpat finanční nástroje nebo využívat pojišťovací, záruční, případně úvěrové,“ popsal vicepremiér. Na pojištění investic je v současnosti vyčleněna přibližně miliarda korun. Havlíček avizoval, že částka může být postupně navyšována, když se bude byznys rozjíždět.
Podle ministra mají tyto kroky podporu všech vládních stran včetně SPD, která – jak připomněl moderátor – je známá svou protiukrajinskou rétorikou. „SPD nikdy neměla problém s ukrajinskými uprchlíky, pokud tady budou pracovat a budou dodržovat všechna pravidla,“ tvrdí Havlíček. „Jsou některé obory, kde dnes v podstatě nemůžeme fungovat bez zahraničních pracovníků. To je realita,“ poznamenal.
Rostoucí ceny pohonných hmot a inflace
Vicepremiér prohlásil, že vláda se zatím nechystá přistoupit k regulaci cen benzinu a nafty, jako to činila na jaře. „Jsme připraveni to udělat v momentě, kdy to udělají země okolo nás,“ přiblížil okolnosti, za kterých by se pro ni rozhodli. Zatím Česko podle Havlíčka není ve svízelné situaci. Slovenský model z jara, kdy vláda Roberta Fica (Smer) zavedla na čerpacích stanicích dvojí ceny pro místní a pro cizince, nepovažuje ministr za šťastné řešení a vláda podle něj neuvažuje o jeho zavedení.
„Problém je v tom, že v České republice nejsou rafinerie pod kontrolou státu,“ vyjádřil se šéf MPO o jedné z příčin drahých pohonných hmot spočívajících ve velké rafinerské marži. Za potíž označil také situaci na Blízkém východě, která za vzrůstem cen ropy stojí. „Nevyvíjí se to dobře,“ zhodnotil. „Daleko větší problém je v cenách plynu,“ zdůraznil další důsledek války USA proti Íránu. Ty podle něj oproti minulému roku vzrostly o 132 procent.
„Inflace je dneska nejnebezpečnější hospodářský ukazatel,“ míní Havlíček. Na otázku moderátora, co chce dělat s inflací, která v srpnu o 0,2 procenta stoupla a jejíž další růst lze očekávat, odpověděl, že chce držet ceny energií. „Tlačíme to dolů přes regulovanou složku (elektřiny),“ prohlásil. Připustil, že silová složka ceny elektřiny poroste, a deklaroval, že Česko nesmí mít dražší elektřinu než okolní státy.