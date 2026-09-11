Některé obory nemůžou fungovat bez zahraničních pracovníků, míní Havlíček


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ukrajinci jsou tvrdí obchodníci a pokud dostanou dobrou čínskou nabídku, tak vám garantuji, že ji vezmou, řekl v Interview ČT24 ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v souvislosti s významem diplomatických vztahů s Ukrajinou pro byznys. Podpořit české podnikatele v investování na Ukrajině se chystá skrze cestu do válkou sužované země v listopadu, na níž ho budou doprovázet. „Musíme tam přijít s dobrým produktem, s dobrou cenou, s dobrými garančními mechanismy, které připravujeme,“ dodal vicepremiér. Dále odpovídal na otázky Daniela Takáče ohledně rostoucích cen pohonných hmot, inflace či dotací pro Agrofert.

První místopředseda české vlády sdělil, že ho na listopadové cestě na Ukrajinu budou doprovázet zástupci firem podnikajících v oblasti těžby, energetiky, zdravotnictví a stavebnictví. „Vypadá to na dvě letadla,“ naznačil početnost delegace.

Na podporu českého byznysu na Ukrajině spustila vláda záruční program na úvěry, který bude zajišťovat státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). „On byl sice už zahájen někdy v roce 2024 či 2025, ale dva roky se v zásadě nic nedělo. Teď jsme ho konečně rozhýbali,“ podotkl Havlíček. Moderátor doplnil, že záměru výrazně přispěly také evropské mechanismy.

Babiš i Macinka na poradě velvyslanců zdůraznili důležitost ekonomické diplomacie
Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na poradě vedoucích českých zastupitelských úřadů

Přímou podporu pro firmy ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) neplánuje. „Podnik by z mého pohledu neměl čerpat přímou podporu. Podnik by měl čerpat finanční nástroje nebo využívat pojišťovací, záruční, případně úvěrové,“ popsal vicepremiér. Na pojištění investic je v současnosti vyčleněna přibližně miliarda korun. Havlíček avizoval, že částka může být postupně navyšována, když se bude byznys rozjíždět.

Podle ministra mají tyto kroky podporu všech vládních stran včetně SPD, která – jak připomněl moderátor – je známá svou protiukrajinskou rétorikou. „SPD nikdy neměla problém s ukrajinskými uprchlíky, pokud tady budou pracovat a budou dodržovat všechna pravidla,“ tvrdí Havlíček. „Jsou některé obory, kde dnes v podstatě nemůžeme fungovat bez zahraničních pracovníků. To je realita,“ poznamenal.

Bilance: Bez cizinců se už česká ekonomika neobejde
Ilustrační foto

Rostoucí ceny pohonných hmot a inflace

Vicepremiér prohlásil, že vláda se zatím nechystá přistoupit k regulaci cen benzinu a nafty, jako to činila na jaře. „Jsme připraveni to udělat v momentě, kdy to udělají země okolo nás,“ přiblížil okolnosti, za kterých by se pro ni rozhodli. Zatím Česko podle Havlíčka není ve svízelné situaci. Slovenský model z jara, kdy vláda Roberta Fica (Smer) zavedla na čerpacích stanicích dvojí ceny pro místní a pro cizince, nepovažuje ministr za šťastné řešení a vláda podle něj neuvažuje o jeho zavedení.

„Problém je v tom, že v České republice nejsou rafinerie pod kontrolou státu,“ vyjádřil se šéf MPO o jedné z příčin drahých pohonných hmot spočívajících ve velké rafinerské marži. Za potíž označil také situaci na Blízkém východě, která za vzrůstem cen ropy stojí. „Nevyvíjí se to dobře,“ zhodnotil. „Daleko větší problém je v cenách plynu,“ zdůraznil další důsledek války USA proti Íránu. Ty podle něj oproti minulému roku vzrostly o 132 procent.

„Inflace je dneska nejnebezpečnější hospodářský ukazatel,“ míní Havlíček. Na otázku moderátora, co chce dělat s inflací, která v srpnu o 0,2 procenta stoupla a jejíž další růst lze očekávat, odpověděl, že chce držet ceny energií. „Tlačíme to dolů přes regulovanou složku (elektřiny),“ prohlásil. Připustil, že silová složka ceny elektřiny poroste, a deklaroval, že Česko nesmí mít dražší elektřinu než okolní státy.

Zdražování táhnou pohonné hmoty, potraviny zlevnily
Nákupy v supermarketu, ilustrační foto

Výběr redakce

Útoky 11. září předznamenaly odcházení USA z výsluní

Útoky 11. září předznamenaly odcházení USA z výsluní

před 1 hhodinou
Kyjev čelil ruskému dronovému útoku, Ukrajina udeřila v Bělgorodské oblasti

Kyjev čelil ruskému dronovému útoku, Ukrajina udeřila v Bělgorodské oblasti

před 2 hhodinami
V Rudém moři přituhuje. Hútíové obsadili strategický přístav

V Rudém moři přituhuje. Hútíové obsadili strategický přístav

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Do nové centrální evidence je po dvou měsících zapsáno již téměř 200 tisíc psů

VideoDo nové centrální evidence je po dvou měsících zapsáno již téměř 200 tisíc psů

před 11 hhodinami
Zvýšil se počet lidí bez práce, zdůvodňuje Juchelka plánované snížení podpory

Zvýšil se počet lidí bez práce, zdůvodňuje Juchelka plánované snížení podpory

před 12 hhodinami
Sněmovna podpořila zmrazení ceny dálniční známky

Sněmovna podpořila zmrazení ceny dálniční známky

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Japonsku vadí barva zobrazení sporných Kurilských ostrovů na mapě OSN

Japonsku vadí barva zobrazení sporných Kurilských ostrovů na mapě OSN

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Některé obory nemůžou fungovat bez zahraničních pracovníků, míní Havlíček

Ukrajinci jsou tvrdí obchodníci a pokud dostanou dobrou čínskou nabídku, tak vám garantuji, že ji vezmou, řekl v Interview ČT24 ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v souvislosti s významem diplomatických vztahů s Ukrajinou pro byznys. Podpořit české podnikatele v investování na Ukrajině se chystá skrze cestu do válkou sužované země v listopadu, na níž ho budou doprovázet. „Musíme tam přijít s dobrým produktem, s dobrou cenou, s dobrými garančními mechanismy, které připravujeme,“ dodal vicepremiér. Dále odpovídal na otázky Daniela Takáče ohledně rostoucích cen pohonných hmot, inflace či dotací pro Agrofert.
před 1 hhodinou

VideoZájem zahraničních investorů o Česko klesá, rozhoduje i kvalita pobídek

Šedesát procent firem uvádí, že k rozvoji české ekonomiky přispívají i investiční pobídky. Čerpat ji plánuje také japonská Toyota Motor Manufacturing Czech, pro kterou se Česko stane jediným místem v Evropě, kde bude vyrábět elektromobily. Od státu má přislíbeno zhruba 1,5 miliardy korun. „Je to klíčová věc minimálně pro období, než se objem výroby navýší natolik, aby tato výroba byla zisková,“ uvedl její prezident Robert Kiml. V příštích třech letech hodlá firma nabrat až tisíc nových pracovníků. Své peníze chce vložit kupříkladu také německá společnost Daimler, mají jít do nového závodu v Chebu. Investice nových investorů, kteří v Česku ještě nejsou, ale klesají. „Investovaná částka je kolem dvaceti miliard korun, při vrcholech v letech 2006 až 2014 to bylo hodně přes 100 miliard,“ řekl výkonný ředitel Sdružení pro zahraniční investice Ondřej Votruba.
před 11 hhodinami

Zvýšil se počet lidí bez práce, zdůvodňuje Juchelka plánované snížení podpory

Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Juchelka to řekl poslancům při interpelacích. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reálné situace na českém trhu práce. Vyšší podpora může motivovat lidi k delšímu setrvání na této dávce, dodala.
před 12 hhodinami

Kůrovec znovu sílí. Sucho a horko oslabily české lesy

České lesy znovu silně ohrožuje kůrovec. Kvůli letošnímu suchému a horkému počasí existuje riziko další kalamity, protože stromy jsou oslabené. Zaměstnanci lesních podniků proto porosty pravidelně kontrolují a vyhledávají napadené stromy, které následně těží. Pomáhají jim v tom také drony, díky nimž mohou snadno prohlédnout i těžko přístupné lokality.
před 16 hhodinami

Inspekce našla salmonelu v kuřecích paličkách z Lidlu

Kuřecí paličky z Rumunska, které odebrala Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve strakonickém Lidlu, obsahovaly bakterie salmonely, sdělil v tiskové zprávě mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně doporučuje maso nejíst. Bakterie způsobují salmonelózu, která se projevuje průjmy a zvracením.
před 17 hhodinami

Zdražování táhnou pohonné hmoty, potraviny zlevnily

Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu zrychlily meziroční růst na 1,9 procenta z červencových 1,7 procenta. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,3 procenta, potvrdil Český statistický úřad (ČSÚ). Zdražily především pohonné hmoty, naopak potraviny zlevnily, například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o dvě pětiny.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů probrali klíčová témata říjnových voleb

Za měsíc čekají voličky a voliče v Česku komunální a senátní volby. Právě ty komunální jsou nejvíce spojené s každodenním životem voličů – rozhoduje se v nich o dopravě, bydlení, školách, veřejném prostoru nebo například dostupnosti služeb. To, podle čeho lidé svůj hlas odevzdávají, se ale výrazně liší podle velikosti obce. O předvolebních tématech diskutovali v Událostech, komentářích předseda zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO), místopředseda sněmovny Jiří Barták (Motoristé), člen sněmovního mandátového a imunitního výboru Radek Koten (SPD), místopředseda poslaneckého klubu ODS Jiří Havránek, předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová a předseda výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Matěj Ondřej Havel (TOP 09). Diskusí provázela Tereza Řezníčková.
před 23 hhodinami

VideoKomise musí mít peníze pod kontrolou, říká Jourová k pozastavení dotací Agrofertu

Evropská komise (EK) v pondělí oznámila, že se podle ní premiér Andrej Babiš (ANO) nachází v potenciálním střetu zájmů. Bývalá místopředsedkyně Evropské komise a dnes zahraničně politická poradkyně prezidenta Petra Pavla Věra Jourová míní, že slabý moment svěřenského fondu, do něhož Babiš svěřil akcie holdingu Agrofert, je v otázce budoucnosti. „Komise se dívá na to, co se stane s těmi penězi v momentu, kdy přejdou do rukou dětí pana Babiše,“ uvedla v Interview ČT24. Dodala, že Komise má povinnost ty peníze hlídat a „mít opravdu dobře pod kontrolou, co se s nimi děje“. Podotkla, že by jako právnička souhlasila s tím, že to střet zájmů je, protože premiér „nerozptýlil pochybnosti, že není“. Pořad moderoval Daniel Takáč.
včera v 07:00

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

před 15 hhodinami
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

před 16 hhodinami
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026