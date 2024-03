ŽIVĚ: Pokračuje schůze k bezpečnostním hrozbám, šéf ANO ji označil za „antibabišovskou“

„Normální člověk nechápe, proč byla svolaná tahle schůze. Je to antibabišovská schůze, schůze proti hnutí ANO,“ řekl bývalý premiér Babiš k poloprázdné sněmovně, zejména v řadách koalice. Kabinet se podle něho snaží zamaskovat to, že za 2,5 roku nemá žádné výsledky kromě „rekordní drahoty a chudoby“, neplní své sliby, nemá koncepci a chlubí se jen prací jeho bývalé vlády. Fialova vláda se zaměřila podle Babiše jen na podporu Ukrajiny. „Jediné, co je váš program a co tuto nesourodou vládu spojuje, je antibabiš,“ prohlásil.

Babiš také v dolní komoře tvrdil, že nikdy neřekl, že by Česko nemělo respektovat své závazky vyplývající z členství v NATO. Babiš nicméně v debatě před druhým kolem prezidentských voleb, kterou vysílala Česká televize, řekl, že v teoretickém případě napadení Polska či pobaltských států by nevyslal české vojáky na pomoc.