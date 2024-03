The Telegraph: Česko právě zastavilo Putina a zachránilo Ukrajinu

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , The Telegraph

Česká dělostřelecká iniciativa pravděpodobně zachránila celá ukrajinská města — tím, že Ukrajině dala palebnou sílu, se kterou může vzdorovat mnohem větší ruské armádě. Ve svém komentáři to napsal britský list The Telegraph. Podle něj iniciativa, jejímž cílem je dodat Kyjevu statisíce kusů dělostřelecké munice, také ujistila ukrajinské jednotky, že nemusejí vzácnou municí šetřit, protože brzy dorazí další. Důsledky jsou dle britského listu vidět i na bojišti, kde se ruský postup na mnoha místech zcela zastavil, protože ho Ukrajinci odrážejí s větší silou.

The Telegraph píše, že po stovky let dominovalo pozemním bojům dělostřelectvo a Rusko šlo do války proti Ukrajině s dvojnásobným počtem dělostřeleckých zbraní. Převahu však podle něj poskytuje množství nábojů a ten, kdo bude mít více munice, pravděpodobně zvítězí.

To je důvod, proč je překvapivá iniciativa vedená Českem tak důležitá pro přežití Ukrajiny, píše deník a dodává, že Češi našli munici pro Ukrajinu přesně v době, kdy ji Kyjev nejvíce potřebuje: na vrcholu ruské zimní ofenzivy.

„Bez nadsázky lze říci, že česká dělostřelecká iniciativa pravděpodobně zachránila celá ukrajinská města — tím, že Ukrajině dala palebnou sílu, se kterou může vzdorovat mnohem větší ruské armádě,“ podotýká list.