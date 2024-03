Koalice žádá mimořádnou schůzi sněmovny kvůli Babišovi. Podívejte se na výroky, které zazněly ke kauze shánění informací o Lipavském

Lídři pěti koaličních stran se dohodli na svolání mimořádné schůze sněmovny ke krokům předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) řekla, že podpisy potřebné pro svolání schůze by měli šéfové klubů dodat během středy. Poslanci by se pak měli sejít příští týden. To, že chce svolat mimořádné jednání dolní komory, v pondělí oznámil předseda Pirátů Ivan Bartoš potom, co Babišovou vlastní vinou unikla jeho e-mailová konverzace, podle níž chtěl od spolupracovníků citlivé informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti). Jaké výroky v této kauze zazněly?