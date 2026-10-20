Zakázaná kojenecká výživa se podle inspektorů SZPI znovu objevila v obchodech


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Nebezpečná kojenecká výživa se zřejmě znovu dostala do prodeje. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ji objevili ve třech městech v Česku. Vybrané šarže přitom obchodníci nesmějí od února prodávat. Úřady mají podezření, že výrobky mohou obsahovat nebezpečný toxin cereulid. Ten způsobuje zvracení a průjem, v krajních případech může vést až k selhání některých orgánů. Rodiče by podle inspekce měli zkontrolovat, zda nemají zakázané šarže doma, a případně je vrátit prodejci.

Celkem 44 podezřelých výrobků sušeného kojeneckého mléka (celkem 120 šarží) od dvanácti výrobců měli obchodníci stáhnout z prodeje už na jaře. „Ti distributoři měli nařízeno v případě, že by je měli, teda tyto výživy stáhnout z trhu a buď bezpečně zlikvidovat nebo odeslat zpět,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Ne všichni obchodníci ale opatření dodrželi. SZPI dostala minulý týden prostřednictvím evropského systému varování upozornění na konkrétní prodejny, kde se měly zakázané výrobky znovu objevit.

„Při kontrole v provozovnách bylo zjištěno řádově jednotky balení, které ale již byly staženy v zázemí a označeny, že nesmí být uváděny do oběhu. Ten prodejce nenaplnil svou zákonnou povinnost informovat dozorový orgán o tom, že něco takového se u něj děje,“ uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Jedno ze zakázaných balení zachytili inspektoři před několika dny v Děčíně. Nevyloučili přitom, že se další výrobky mohly prodat a lidé je mohou mít doma. „Jelikož tam našli nějaké závady v tom kojeneckém mléce, tak si dáváme pozor,“ řekla zákaznice z Děčína Klára Haudiová.

Seznam zakázaných výrobků
(pdf, 140 kB)
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Obchodní řetězec tvrdí, že podezřelá balení stáhl

Kromě Děčína našli inspektoři zakázané šarže také v Jablonci nad Nisou a Humpolci. Obchodní řetězec Kaufland ale tvrdí, že podezřelá balení stáhl už po upozornění na začátku roku.

„I přes veškerou péči se však ojediněle dostaly do prodeje šarže produktů, kterých se toto opatření týkalo. Jelikož nelze vyloučit, že si zákazníci stahované produkty v mezidobí v prodejnách Kaufland zakoupili, zveřejnili jsme z důvodu ochrany spotřebitele z vlastní iniciativy opětovnou informaci o stažení výrobků,“ uvedla mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Řetězec doporučuje zákazníkům, aby dotčené výrobky nekonzumovali a vrátili je v kterékoliv jeho prodejně. Seznam všech šarží, na které se zákaz prodeje vztahuje, je dostupný na webu Státní veterinární správy.

Zdrojem kontaminace kojeneckých výživ byl olej vyráběný v Číně, uvedla inspekce
Ilustrační foto

Podezření na kontaminaci toxinem cereulid

Podezřelé šarže mohou obsahovat toxin cereulid, který způsobuje zejména zvracení a průjem. „Někteří výrobci přidávají do těchto výživ takzvanou kyselinu arachidonovou, která má mít příznivý dopad na zdraví dětí, nicméně bohužel v těchto konkrétních případech mělo dojít k tomu, že do této látky se dostal tento toxin, a mělo k tomu dojít při výrobě této kyseliny v Číně,“ vysvětlil Majer.

Cereulid je toxin, který produkuje bakterie Cereus. Vyznačuje se mimořádnou odolností vůči teplu, běžné vaření ho nezničí. Otrava se projevuje nevolností už do několika hodin po konzumaci. U kojenců může způsobit dehydrataci, vzácně poškodit játra nebo ledviny.

Bakterie se běžně vyskytuje například v půdě nebo ve vodě. Když se zpracované potraviny nevhodně skladují, může se namnožit. Velké riziko je třeba u vařené rýže, těstovin nebo jídel z brambor.

Zdroj: Bezpečnost potravin

Nejnovější nález zakázaných šarží vyšetřují potravinářská inspekce i veterinární správa. Za případné porušení mimořádných veterinárních opatření hrozí obchodníkům pokuta až dva miliony korun.

Kojenecká mléka, která výrobci začali stahovat z obchodů už na přelomu let 2025 a 2026 kvůli riziku kontaminace, se dostala do více než stovky zemí světa. V Česku úřady v té době evidovaly 31 případů podezření na intoxikaci cereulidem. Čtyři případy jsou podle uvedených údajů potvrzené. Se třemi dotčenými rodinami natáčeli Reportéři ČT.

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Zdroj: ČT24

Dítě zvracelo a prodělalo srdeční kolaps

U dcery Denisy a Václava se první potíže objevily v sedmi týdnech věku. „Čtrnáct dní po tom, co jsme nasadili tuto formuli, tak jí začalo zničehonic časté zvracení, které během tří dnů přešlo do bronchitidy,“ popsali rodiče. Stav dítěte se podle nich postupně zhoršil natolik, že dcera prodělala i srdeční kolaps.

Na možnou souvislost zdravotních problémů s kojeneckou výživou rodiče přišli až po třičtvrtě roce. Jejich dcera za tu dobu vypila obsah 43 plechovek potenciálně kontaminovaného mléka. „My jsme doopravdy už potom chodili k lékaři a říkali jsme, že je alergická na vzduch,“ uvedli rodiče. Dcera podle nich skončila třikrát v nemocnici, pokaždé přibližně na týden.

Také Müllerovi museli kvůli prudkému zhoršení zdravotního stavu své dcery loni v prosinci volat záchrannou službu. Dítě, které vypilo obsah 24 plechovek kojenecké výživy, trpělo od listopadu do ledna častým zvracením a apatií.

Veterináři zakazují v Česku prodej 44 kojeneckých výživ kvůli toxinu
Ilustrační foto

Rodiče si stěžují, že informace přišly pozdě

Rodiny kritizují především prodlevu, s jakou podle nich reagoval stát. Potravinářská inspekce na problém upozornila 19. prosince, ministerstvo zdravotnictví až koncem ledna.

„Ty informace mohly jít rychleji, ale není to tak, že bychom vlastně to nějak neřešili, nezohlednili, nevarovali jsme,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).

Hygiena varuje před konzumací několika šarží kontaminovaných kojeneckých výživ
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„Když se podíváme třeba na Slovensko, zjistíme, že informace šly rodičům od hygieny takřka v ten den, anebo maximálně den poté, kdy ty informace šly do evropského varovného systému,“ poznamenala právnička a předsedkyně spolku IBFAN Aneta Majerčíková.

Kolik nebezpečné látky mohly jejich děti vypít, se rodiny dozvěděly až díky testům v belgické laboratoři. Vzorky tam odeslali novináři ze Seznam Zpráv. Výsledky ukázaly, že některé plechovky obsahovaly až devítinásobek povoleného množství toxinu.

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