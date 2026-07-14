Soud uložil podnikateli Savovovi devět let vězení a desetiletý zákaz činnosti

Soud v úterý uložil podnikateli Františku Savovovi devět let vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Potrestal ho i desetiletým, tedy maximálním zákazem působení ve vedení firem a také propadnutím pozemků i zajištěných 98 milionů korun. Soudní senát rozhodl v nepřítomnosti Savova, který dlouhodobě pobývá v Británii. Podle obžaloby způsobil podnikatel českému státu škodu 653 milionů, a to s devíti spolupachateli. Ti dostali tresty v rozpětí od podmíněných do sedmi let odnětí svobody. Verdikt není pravomocný, Savov vinu odmítá a lze předpokládat, že se odvolá.
Součástí rozhodnutí pražského městského soudu je i Savovova povinnost podílet se s některými dalšími obžalovanými na náhradě škody republice.
Čtyřiapadesátiletý Savov, který byl v Česku známý především jako majitel vydavatelství Mladá fronta, podle rozsudku organizoval v letech 2009 až 2012 trestnou činnost ostatních obžalovaných. Instruoval své právníky, aby vytvořili skupinu firem a ovládali ji pomocí bílých koní dosazených do funkcí jednatelů.
Společnosti EastMedia, Net Advert, Astra AT a NetFriends údajně nevykonávaly žádnou ekonomickou činnost a nevedly účetnictví. Na základě fiktivních smluv vydávaly smyšlené daňové doklady a sestavovaly pro finanční úřady nepravdivá přiznání k DPH kvůli vyplácení nadměrných odpočtů.
Savov je stíhán jako uprchlý
Podnikatel už dříve vzkázal, že kauzu považuje za vykonstruovanou. V zahraničí zůstává, ačkoliv rozhodnutí o jeho vydání do Česka nabylo právní moci už v roce 2017. U českého soudu se chtěl hájit prostřednictvím videokonference, podle soudkyně to však Británie neumožňuje. Soud na něj v minulosti vydal zatykač, o spolupráci žádal i Eurojust. Muž je stíhaný jako uprchlý, což znamená, že pokud by se vrátil do Česka, může požádat o opakování procesu.
Vedle Savova mají zamířit za mříže i jeho právník Richard Rolfes, podnikatelé Rostislav Berka a Jan Jelínek a taxikář syrského původu Yasser Kader Agha. Berkovi, který byl už v minulosti odsouzený za obdobnou trestnou činnost, uložil soud celkově sedm let vězení, ostatním mužům o dva roky méně. Další obžalované – podnikatele Ondřeje Tyrychtra a Martina Vedrala, důchodce Luboše Lendela a Jiřího Antošíka a právníka Bohuslava Maléře – potrestal nejpřísnější možnou podmínkou, tedy tříletou s pětiletou zkušební dobou.
Všichni spoluobžalovaní také dostali stejný zákaz činnosti ve statutárních a kontrolních orgánech firem jako Savov. Některé z nich soud částečně zprostil obžaloby, protože se nepodařilo prokázat, že popsané skutky spáchali oni. To se týká i spolupracujícího obviněného Maléře, který má navíc zaplatit milion korun jako peněžitý trest.