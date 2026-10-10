Lidé v místních referendech většinou odmítli větrné elektrárny, spalovny i těžbu


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

V místních referendech, která se v pátek a v sobotu konala společně s komunálními a někde i se senátními volbami, lidé až na výjimky odmítli výstavbu větrných elektráren v katastrech svých obcí. Nesouhlasili ani s těžbou surovin nebo stavbou či rozšířením spaloven. V Česku se konala referenda ve zhruba čtyřech desítkách obcí či městských částí, přičemž dvacítka se týkala stavby větrných turbín.

Podle dosud známých výsledků zatím jedinou obcí, která s výstavbou větrného parku souhlasila, byl Dětřichov na Svitavsku. Obyvatelé v referendu souhlasili s tím, aby obec dál jednala se společností ČEZ, která je chce vybudovat.

Naopak větrné elektrárny odmítli například obyvatelé Bystré nad Jizerou na Semilsku, Kožlan a Žihle na Plzeňsku, Měčína na Klatovsku, Šebířova a Radenína na Táborsku i Cítolib na Lounsku. Nechtějí je ani na Svitavsku voliči z Kamenné Horky a Mikulče. Obyvatelé Skleného na Svitavsku se rozhodli nepodpořit výstavbu větrných elektráren ani pozemních fotovoltaických parků.

V dalších referendech lidé hlasovali o jiných stavbách plánovaných v katastru obcí. Například obyvatelé Majetína na Olomoucku se vyslovili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku na území obce. V Ostré na Nymbursku souhlasili s tím, aby radnice prosazovala zachování nezastavěných zemědělských ploch a nepodnikala kroky, které by na nich umožnily rozsáhlou výstavbu.

Železniční přejezdy

Voliči v Záhorovicích na Uherskohradišťsku ve dvou referendech hlasovali pro zachování všech tří železničních přejezdů v obci. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku byli proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce. Putim na Písecku má na základě místního referenda zastavit opravu silnice kolem rybníka.

Obec Přísečná na Českokrumlovsku odmítla plánované rozšíření a změnu technologie na spalování odpadů v soukromé teplárně Energoblok Domoradice. Obyvatelé Litultovic na Opavsku nesouhlasili s rozšířením těžby v kamenolomu v místní části Luhy. Lidé v Hrádku na Hradecku se v referendu vyslovili pro převzetí kostela svatého Jiří obcí od římskokatolické církve. Obyvatelé Dubence na Příbramsku podpořili těsnou většinou hlasů plánované odtěžení tamní uranové haldy.

Elektrárny, kostel či farmapark. Desítky obcí přidruží k volbám místní referenda
Ilustrační fotografie

Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

Podmínky pro platnost nesplnilo referendum k plánované výstavbě fotovoltaické elektrárny v Ralsku na Českolipsku. Hlasovat přišlo jen 537 lidí, což je méně než potřebných 35 procent.

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