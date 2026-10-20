Karlovy Vary mají koaliční smlouvu. Primátorkou zůstane Pfeffer Ferklová


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V Karlových Varech podepsali v úterý zástupci vítězného hnutí ANO, hnutí Karlovaráci a ODS koaliční smlouvu na volební období 2026 až 2030. ODS ale nebude mít v radě zastoupení. Primátorkou zůstane stejně jako v posledních osmi letech Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Z dohody vyplývá, že prvním náměstkem bude dál Martin Dušek (ANO). Dalším náměstkem za ANO zůstane Lubomír Kovář, náměstkem za Karlovaráky bude opět Miroslav Vaněk, druhým náměstkem za Karlovaráky nově Václav Skuhravý. Koaliční partneři o tom informovali na webu města.

Rada města bude opět devítičlenná, přičemž ANO bude zastoupeno pěti členy a Karlovaráci čtyřmi. Zástupci koaličních stran se také dohodli na dvou pověřených zastupitelích za ODS, kterými budou Petr Bursík pro územní plán a strategické projekty a Tomáš Lehečka pro koordinaci veřejných služeb a komunitního života. Nepůjde ale o uvolněné, tedy plně placené funkce, řekl náměstek primátorky Martin Dušek. Ve 35členném zastupitelstvu bude mít staronová koalice 18 hlasů.

Koalice stejných stran se drží již od roku 2018

Koalice v největším českém lázeňském městě tak bude zřejmě pokračovat ve stejném stranickém složení už třetí období, i když s některými změnami. V roce 2018 mělo ANO v devítičlenné radě města pět křesel, Karlovaráci tři a ODS byla zastoupena jedním radním. ANO měla kromě primátorky Andrey Pfeffer Ferklové ještě jednoho náměstka. Po jednom náměstkovi měli i Karlovaráci a ODS.

O čtyři roky později se vytvořila koalice stejných stran, kromě primátorky byli tři náměstci a jeden uvolněný, plně placený radní.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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