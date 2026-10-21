V Senátu vznikl klub SEN 21 a nezávislých kandidátů, předsedou bude Láska


21. 10. 2026Aktualizovánopřed 39 mminutami|Zdroj: ČT24, Senát ČR, ČTK

Senátor Václav Láska bude předsedat novému senátorskému klubu – SEN 21 se v něm spojil s nezávislými kandidáty. Klub má nejnižší možný počet členů pro vznik, tedy pět. Kromě Lásky jsou mezi nimi Hana Kordová Marvanová, Přemysl Rabas, Martin Krsek a Petr Kazík. Václav Láska dosud vedl společný klub SEN 21 a Pirátů – jejich zástupci ale ve volbách přímé zastoupení v horní komoře ztratili.

Senátorský klub SEN 21 a Pirátů ztratil minimální potřebný počet členů poté, co v říjnových volbách neuspěli Adéla Sucharda Šípová (za Zelené, STAN, Piráty, TOP 09 a SEN 21), která neuspěla v kladenském obvodu, a Jan Holásek (za HDK), jenž neuspěl v senátním obvodu Hradec Králové.

Kromě Lásky byli jeho součástí i Krsek a Rabas. Nyní je doplní Kordová Marvanová, která dosud byla součástí klubu ODS a TOP 09, a Kazík, jenž uspěl v senátním obvodu Karviná za uskupení Osobnosti pro kraj.

Láska už představil i první podrobnosti. „Určitě budeme chtít obsadit ústavně-právní výbor, budeme chtít obsadit hospodářský výbor, takže už mám představu o tom, kam který ze členů zamíří,“ sdělil ke vzniku nového klubu.

V některých klubech ještě o složení není úplně jasno

Kromě klubu SEN 21 a Pirátů byly v horní komoře před volbami také kluby ODS a TOP 09, STAN, ANO a KDU-ČSL a nezávislých. Nezařazená byla Daniela Kovářová (nestr.). Předseda klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS) už v úterý informoval, že senátoři ODS a TOP 09 budou nadále působit ve společném klubu. Otázkou ovšem zůstává budoucnost Zbyňka Sýkory, který se hlásí k hnutí Naše Česko. Totéž platí i pro staronového senátora Tomáše Fialu.

„My s Naším Českem jednáme, jestli senátoři za toto hnutí u nás zůstanou, nebo nezůstanou. Nemáme problém s tím, aby zůstali, nikdo je z klubu nevylučuje, musí se rozhodnout sami. Měli by nám to sdělit v nejbližší době,“ sdělil v úterý Nytra.

Jasno není ani o kompletním složení klubu ANO, jehož předsedkyní byla znovu zvolena Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Součástí klubu je totiž stále předseda Přísahy Róbert Šlachta, který v neděli oznámil, že kvůli předvolební kampani ANO vůči své osobě na jižní Moravě zvažuje odchod do jiné z frakcí, s nimiž prý vyjednává. Žádný z představitelů klubů ODS a TOP 09, STAN, a KDU-ČSL to ale nepotvrdil.

Ve hře zůstává i možnost, že se Šlachta pokusí o založení dalšího klubu, což v úterý naznačil Nytra. K tomu ale šéf Přísahy potřebuje získat další čtyři členy.

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