Senát čekají personální šachy a úvahy o novém výboru

VideoSenát čekají personální šachy a úvahy o novém výboru


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Volby jen mírně proměnily síly jednotlivých klubů v Senátu. Nejpočetnější zastoupení má dál ODS s TOP 09, naopak klub Pirátů a zástupců SEN 21 o potřebný počet členů přišel. Noví senátoři složí slib na schůzi 19. listopadu. Nyní funguje deset senátních výborů, počet by se v novém období mohl změnit. Šéfové nejsilnějších stran zvažují, že by výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost rozdělili na dva: tematicky jim přijde příliš široký. Zatímco řadoví členové výborů se obmění, ve vedení většinou chtějí pokračovat dosavadní šéfové. Rozhodovat se bude v následujících týdnech i o místopředsedech a předsedovi celého Senátu. Nejsilnější klub ODS a TOP 09 zřejmě na nejvyšší funkci znovu navrhne Miloše Vystrčila (ODS). Hlasovat o vedení se bude v listopadu.

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VideoSenát čekají personální šachy a úvahy o novém výboru

Volby jen mírně proměnily síly jednotlivých klubů v Senátu. Nejpočetnější zastoupení má dál ODS s TOP 09, naopak klub Pirátů a zástupců SEN 21 o potřebný počet členů přišel. Noví senátoři složí slib na schůzi 19. listopadu. Nyní funguje deset senátních výborů, počet by se v novém období mohl změnit. Šéfové nejsilnějších stran zvažují, že by výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost rozdělili na dva: tematicky jim přijde příliš široký. Zatímco řadoví členové výborů se obmění, ve vedení většinou chtějí pokračovat dosavadní šéfové. Rozhodovat se bude v následujících týdnech i o místopředsedech a předsedovi celého Senátu. Nejsilnější klub ODS a TOP 09 zřejmě na nejvyšší funkci znovu navrhne Miloše Vystrčila (ODS). Hlasovat o vedení se bude v listopadu.
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