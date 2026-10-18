ŽivěNedělní debata o výsledcích senátních voleb


před 36 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Volby skončily. Co rozhodlo o vítězích a poražených? Hosty Nedělní debaty budou předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová, bývalá senátorka Miroslava Němcová (ODS), zvolený senátor a předseda KDU-ČSL Jan Grolich a senátor a předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta.

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Nedělní debata o výsledcích senátních voleb

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ŽivěNedělní debata o výsledcích senátních voleb

Volby skončily. Co rozhodlo o vítězích a poražených? Hosty Nedělní debaty budou předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová, bývalá senátorka Miroslava Němcová (ODS), zvolený senátor a předseda KDU-ČSL Jan Grolich a senátor a předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta.
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