Cestování se zvířaty vyžaduje přípravu. Rizikem je i „dovoz“ nemocí

Téměř polovina majitelů psů a koček bere podle průzkumů své mazlíčky i na dovolenou. Veterináři však varují, že mnozí podceňují přípravu na cestu. V některých zemích mohou zvířata ohrozit nemoci a infekce, které se v tuzemsku běžně nevyskytují. Během letních veder je navíc nutné zajistit mazlíčkům dostatek vody a chránit je před přehřátím.
Pokud se lidé chystají se svým mazlíčkem vyrazit do zahraničí, měla by podle veterinářky Lucie Sejkorové příprava začít s dostatečným předstihem. „Není dobré začít to řešit až těsně před odjezdem. Ideální je navštívit veterinárního lékaře, který zkontroluje, zda je zvíře správně vakcinované, označené čipem a zda má vystavený pet pas. Bez něj není možné do zahraničí vycestovat,“ upozornila.
Zvířecí lékárnička
Majitelé by měli na cestu mazlíčkovi připravit také lékárničku. „Ve zvířecí lékárničce by měly být podobné přípravky jako v té naší. Tedy dezinfekce pro případ drobných poranění, obvazový materiál nebo pinzeta na odstranění klíšťat. Pokud zvíře trvale užívá nějaké léky, nesmíme na ně zapomenout. Je potřeba mít jejich dostatečnou zásobu, protože v cizině může být jejich shánění velmi obtížné,“ poznamenala Sejkorová.
Podle veterinářky je vhodné mít s sebou také přípravky pro případ akutních trávicích potíží. „Může jít například o probiotika nebo sorbenty, které pomohou zvládnout akutní problém. Často to stačí a není nutné vyhledávat veterinární péči,“ podotkla.
Pozor na parazity
U psů je zásadní mít zajištěné základní očkování. „Musí mít platné očkování proti vzteklině, protože bez něj není možné vycestovat. Zaměřila bych se také na antiparazitární ochranu. Zejména v jižních státech se vyskytují parazité, se kterými se u nás běžně nesetkáváme, a je potřeba na to myslet,“ vysvětlila.
Detailní podmínky vycestování se zvířetem do jednotlivých zemí je možné vyhledat například na webových stránkách Státní veterinární správy nebo Evropské unie.
V poslední době se často hovoří o srdečních červech, kteří se šíří z jižních zemí směrem na sever. „Dříve jsme o tom uvažovali hlavně v souvislosti se psy cestujícími do Španělska, Řecka nebo Chorvatska. Dnes na to ale musíme myslet i tehdy, když se svým mazlíčkem vyrážíme například na Slovensko nebo do Maďarska. Je to tedy aktuální téma,“ upozornila Sejkorová.
Po návratu z dovolené
„Po konzultaci s veterinárním lékařem je vhodné mazlíčka ošetřit antiparazitikem, které působí také proti dirofiláriím (druh červů – pozn. redakce). Tím to ale nekončí. Další ošetření je vhodné provést i po návratu z dovolené, opět po konzultaci s veterinárním lékařem,“ nabádá expertka.
Obecně je podle veterinářky dobré zvíře po návratu z dovolené sledovat. Pokud se majiteli zdá, že se nechová obvyklým způsobem, například nepřijímá potravu, je vhodné navštívit veterináře.
Nebezpečí horkých dnů
V horkých dnech, které v poslední době sužují Česko i další evropské země, by se dle Sejkorové lidé měli vyhýbat venčení psů po rozpálených površích, zejména po asfaltu v poledních hodinách. „Může dojít k popálení tlapek. V extrémních případech je třeba dávat pozor i na rozteklý asfalt, se kterým se lze někdy setkat,“ upozornila.
Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat štěňatům, starším psům a zvířatům se zdravotními problémy. „Samostatnou kapitolou jsou brachycefalická plemena, tedy psi s krátkým čenichem a užšími dýchacími cestami. Ti snášejí vysoké teploty velmi špatně a přes poledne bych je raději ven vůbec nebrala,“ uzavřela veterinářka.