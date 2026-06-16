Babiš už nečelí sporu o omluvu firmě Bison & Rose, uzavřel mimosoudní dohodu

Premiér Andrej Babiš (ANO) už nečelí soudnímu sporu kvůli zásahu do dobré pověsti PR agentury Bison & Rose. Mluvčí středočeského krajského soudu v úterý na dotaz ČTK sdělila, že firma vzala žalobu zpět. Partner komunikační agentury Vladimír Bystrov na žádost o reakci uvedl, že agentura iniciovala uzavření mimosoudní dohody, protože soudní řízení trvalo už jedenáct let a jádro tehdejšího sporu už nikoho nezajímá. Pře tak skončila smírem. Další žalobu na Babiše, kterou kvůli ochraně dobré pověsti podala internetová firma Seznam.cz, projedná Krajský soud v Praze 24. září.
„K této věci mohu potvrdit, že žalobkyně (Bison & Rose) vzala návrh zpět. Řízení bylo zastaveno, když i žalovaný se zpětvzetím žádosti souhlasil. Jako důvod zpětvzetí žádosti žalobkyně pouze uvedla mimosoudní dohodu účastníků bez jakýchkoliv podrobností,“ napsala mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá. Soud se měl sporem zabývat tuto středu, a to už potřetí.
Spor vznikl v říjnu 2015. Tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (dříve ČSSD) tvrdil, že je na něj přichystaná nactiutrhačná kampaň s fotomontáží nahé ženy. Zároveň naznačil, že za touto kampaní mohli stát lidé z Babišova okolí.
Babiš to následně v médiích označil za nesmysl a provokaci a Chovancův příspěvek spojil s agenturou Bison & Rose, a to z toho důvodu, že jeden z jejích řídících partnerů poskytoval Chovancovi poradenství v oblasti komunikace s veřejností.
Bystrov nyní ČTK poskytl společné prohlášení v délce jednoho odstavce, které podepsali firma i Babiš. „Agentura Bison & Rose toto spojení odmítá, neboť ona sama žádnou činnost pro tehdejšího ministra vnitra nevykonávala (a Andrej Babiš toto nezpochybňuje), a nestála tak ani za zveřejněným příspěvkem Milana Chovance označovaným Andrejem Babišem za provokaci,“ stojí v dokumentu.
Spor v minulosti dvakrát prošel celou soudní soustavou. Krajský soud v Praze přiznal agentuře právo na Babišovu omluvu prostřednictvím médií. Pražský vrchní soud poté nárok zamítl. Hlavním důvodem byl tehdejší názor Nejvyššího soudu, podle nějž právnické osoby nemají právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do své pověsti.
Ústavní soud se ale následně proti tomuto názoru postavil a poslal spor zpátky. Vrchní soud loni v listopadu zjistil, že krajský soud přiznal agentuře omluvu za něco jiného, než sama žádala, a proto při vrátil znovu na začátek.
Žaloba firmy Seznam.cz
Další žalobu na Babiše kvůli ochraně dobré pověsti projedná Krajský soud v Praze 24. září. České televizi to potvrdila mluvčí krajského soudu Hana Černá. Důvodem žaloby jsou dle mluvčí Seznamu sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. „Jednání ohledně žaloby Seznamu na Andreje Babiše bylo nařízeno na září,“ potvrdila ČT také mluvčí Seznamu Aneta Kapucianová.
Premiér si za svými vyjádřeními stojí. Podle jeho slov média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty, což je připraven kdykoliv doložit. „Pan Lukačovič odrbal český stát na srážkové dani o 900 milionů. Udělal to tím, že šestimiliardovou dividendu nechal protéct přes firmu na Kypru, a tím se vyhnul placení srážkové daně, která v Česku je patnáct procent,“ sdělil před časem Babiš.
Ivo Lukačovič to popřel, Seznam.cz podle něj v Česku odvedl na daních dvacet miliard korun. Premiér podle něj lže i o tom, že firma vyplatila majiteli šest miliard korun na dividendách. Tyto peníze dle něj zůstávají ve firmě na investice.
Doplnění žaloby
Společnost letos v dubnu rozšířila svoji žalobu o video, které premiér zveřejnil na sociálních sítích na konci března. ČT to tehdy potvrdila mluvčí Seznamu. Premiér ve videu označil Seznam Zprávy a server Novinky.cz za politické hráče a uvedl, že dávno rezignovaly na objektivitu a masivně ovlivňují veřejné mínění.
Babiš se musel na základě rozhodnutí soudů omlouvat několikrát. Omluvu na něm vysoudil Miroslav Kalousek (tehdy TOP 09) za Babišův výrok pronesený na schůzi sněmovny, že Kalousek jako náměstek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil lidi cez padáky“.
Babiš se musel omluvit také někdejšímu pirátskému senátorovi Lukáši Wagenknechtovi za tvrzení, že je udavačem a osobou, která připravila Česko o 800 milionů korun, dále investigativní novinářce Pavle Holcové za příspěvek, který o ní zveřejnil na facebooku, a demonstrantce Janě Filipové za výrok, že účastníci na protestech z roku 2018 proti jeho vládě byli zaplacení.