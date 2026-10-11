Analýza: Po prvním kole senátních voleb můžou mít větší důvody k radosti strany opoziční


před 31 mminutami|Zdroj: ČT24

V Česku se uskutečnily už šestnácté řádné volby do Senátu. Děje se tak v roce, kdy instituce slaví své třicáté výročí. Velké ambice v nich avizovalo zejména vládní hnutí ANO, nespokojené s tím, jak horní komora parlamentu přistupuje k vládním zákonům schváleným sněmovnou. Za neméně důležité je považují zástupci opozice. Po prvním kole to však vypadá, že větší důvody k radosti můžou mít strany opoziční, píše analytik ČT Kamil Švec.

Ačkoliv senátní volby mají před sebou ještě druhé kolo, už nyní je možné hodnotit úspěchy a nezdary politických stran.

Nejvíce senátorských mandátů obhajovalo hnutí STAN. Z celkových 18 členů senátorského klubu se ve volbách rozhodovalo o 11 z nich. Přitom dva senátory obhájilo už v prvním kole, dalších devět kandidátů příslušících k STAN postoupilo do druhého kola.

STAN nepřipravuje útok na předsedu Senátu, s prací Vystrčila je spokojen
STAN, tisková konference, 10. 10. 2026

Za úspěch mohou volby považovat i lidovci. Jeden nový mandát ve Vyškově získal předseda KDU-ČSL Jan Grolich (KDU-ČSL). Jen něco přes dva procentní body dělily od vítězství v prvním kole senátora Josefa Bazalu (KDU-ČSL), který obhajoval mandát v obvodu Uherské Hradiště. A šanci obhájit mandát bude díky jednomu hlasu navíc mít na Vysočině Josef Klement (KDU-ČSL), pokud případný přepočet hlasů neukáže jiný výsledek.

Volby ukázaly, že jde získat i voliče ANO, SPD a Motoristů, řekl lídr KDU-ČSL Grolich
Jihomoravský hejtman a předseda KDU-ČSL Jan Grolich slaví v centrálním volebním štábu KDU-ČSL

Klub ODS a TOP 09 obhajoval devět mandátů. TOP 09 si může připsat úspěch s Janem Grulichem (TOP 09), do druhého kola na Znojemsku postoupil i Tomáš Třetina (TOP 09).

TOP 09 považuje průběžné výsledky senátních a komunálních voleb za úspěch
Tisková konference TOP 09

Postup kandidátů do druhého kola u ODS je na hraně očekávání. V druhém kole má ODS sedm kandidátů. Například v Hradci Králové, Zlíně, obvodu Brno-město nebo Praze 9 jdou proti kandidátům STAN a tak se bude o síle senátorských klubů rozhodovat zejména mezi těmito dvěma.

Opozice si v Senátu udrží většinu, ten tak zůstane pojistkou demokracie, míní Kupka
Martin Kupka (ODS)

Hnutí ANO obhajuje jeden mandát z patnácti. Pokud se podaří získat mandát v Karviné, dostane se hnutí na předvolební situaci a jakékoliv další křeslo bude moct vykázat jako svůj úspěch.

Babiš považuje výsledek obecních voleb za velmi dobrý
Premiér a předseda hnutí Andrej Babiš hovoří na tiskové konferenci ve volebním štábu ANO k výsledkům komunálních a senátních voleb (10. října 2026)

Tři mandáty obhajuje klub SEN 21 a Piráti. Obhajující Adéla Sucharda Šípová v obvodu Kladno i Václav Láska v Praze 5 postupují do druhého kola a mají šance své posty obhájit. Jan Holásek v práci senátora pokračovat nebude, v obvodu Hradec Králové skončil až na pátém místě.

Hřib ocenil dosavadní výsledky Pirátů v Liberci či Hradci i postup Šípové
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib ve volební den (10. října 2026)

Z hlediska síly senátorských klubů ale není situace dopředu zcela jasná. Někteří kandidáti bez politické příslušnosti jsou nominování koalicí politických stran a teprve po zvolení se mohou do některého z klubů zařadit.

Naděje ANO

Andrej Babiš (ANO) v roce 2018 přiznával, že dobýt Senát je pro ANO obtížné. „Senát prostě neumíme. Tenhle volební systém nám nesedí. Všechny tradiční politické strany se často spojují a ve druhém kole jdou proti nám,“ uváděl předseda tehdy.

A výsledky nebyly příliš valné. V prvních volbách, kterých se ANO zúčastnilo, získalo čtyři mandáty. V následujících letech nikdy nezískali více. Zlepšení přišlo až před dvěma lety, kdy ANO získalo osm křesel v horní komoře. Přitom do druhého kola postoupilo 18 kandidátů.

Letos premiérovi Babišovi (ANO) na senátních volbách záleží více. V rozhovorech těsně před volbami prohlašoval, že doufá ve výrazné posílení ANO v Senátu a horní komoru označoval za důležitou.

V povolebním vystoupení na tiskové konferenci přiznal, že situace v senátních volbách se nelepší. „Hnutí ANO je nejsilnější politickou silou na všech úrovních. Kromě Senátu,“ zhodnotil předseda vlády volby.

1. kolo voleb do Senátu
Loading...Loading...
Praha
Brno
Ostrava
undefined
Volby v roce undefined
Mandát do undefined
Čekáme na první data
Podrobné vyhledávání
Zdroj: ČSÚ, ČT24

Do druhého kola v letošních volbách postupuje 13 kandidátů hnutí ANO. Tedy ještě méně než před dvěma lety a jejich situace před druhým kolem nevypadá nejslibněji. Uvědomuje si to zřejmě i první místopředseda hnutí a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). V rozhovoru pro ČT uvedl, že výsledky bere s pokorou, protože druhé kolo pro kandidáty ANO bývá komplikované.

První kolo volby vyhrálo hnutí pouze ve dvou obvodech. Prvním je Karviná, kde ANO obhajuje mandát po Ondřeji Feberovi. A šanci uspět má v obvodu Lenka Brzyszkowská (ANO), které hodilo svůj hlas 33,62 procent voličů, což jí v prvním kole zajistilo významný odstup od druhého postupujícího Petra Kazíka (OK).

Těsné vítězství drží v obvodu Česká Lípa Jitka Volfová (ANO) se ziskem 35,05 procent hlasů. Jen o tisíc hlasů méně (32,66 procent hlasů) získal hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Přitom neúspěšně obhajující senátor Jiří Vosecký (nez.) a kandidát ODS Vít Omáčka dohromady získali přes 28 procent hlasů. Pokud by voliči těchto dvou kandidátů směřovali svoji podporu právě k Půtovi, bude mít Volfová těžkou situaci vítězství z prvního kola udržet.

Ve zbývajících obvodech, ve kterých ANO postoupilo do druhého kola, jsou jeho kandidáti na druhém místě a na dalších nepostupových jsou často kandidáti dalších stran sněmovní opozice. Příkladem může být obvod Plzeň. V případě, že by voliči neúspěšně obhajujícího Lumíra Aschenbrennera (ODS) podpořili někdejšího náčelního Generálního štábu kandidáta STAN Karla Řehku, měla by kandidátka ANO Lucie Kantorová obtížnou situaci. Aschenbrenner získal totiž podporu téměř 20 procent voličů.

A podobná je situace i v dalších senátních obvodech, snad kromě Přerova, kde je situace na nepostupových místech jiná.

A v Senátu končí…

Senátní volby znamenaly také několik dobrovolných konců politických kariér. S koncem funkčního období končí politická kariéra Miroslavy Němcové (ODS), někdejší předsedkyně sněmovny a poslankyně.

Dlouholetou senátorkou a v poslední době také místopředsedkyní komory byla také Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Poprvé v Senátu usedla v roce 1996, funkci vykonávala do roku 2007. Do roku 2013 pak vykonávala funkci zástupkyně veřejného ochránce práv. V Senátu pak zasedla znovu od roku 2014 a svůj mandát vykonávala opakovaně do letošních voleb.

V Senátu končí také Pavel Kárník (STAN), který byl senátorem za Kolínsko a Ondřej Feber (ANO) za obvod Karviné.

Výběr redakce

Volby v Brně vyhrála KDU-ČSL a STAN

Volby v Brně vyhrála KDU-ČSL a STAN

včeraAktualizovánopřed 23 mminutami
Ve Zlíně zvítězilo ANO, koalici chce s ODS a Zlín 21

Ve Zlíně zvítězilo ANO, koalici chce s ODS a Zlín 21

včeraAktualizovánopřed 36 mminutami
Hútíové zaútočili na letiště v Rijádu, nejméně dvanáct lidí zahynulo

Hútíové zaútočili na letiště v Rijádu, nejméně dvanáct lidí zahynulo

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
V prvním kole senátních voleb zvítězilo pět kandidátů, nejúspěšnější byl STAN

V prvním kole senátních voleb zvítězilo pět kandidátů, nejúspěšnější byl STAN

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
V Praze vyhrálo hnutí STAN, druhé je SPOLU pro Prahu

V Praze vyhrálo hnutí STAN, druhé je SPOLU pro Prahu

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
USA vyšetřují televizní stanice kvůli bojkotu zpravodajství z Bílého domu

USA vyšetřují televizní stanice kvůli bojkotu zpravodajství z Bílého domu

před 4 hhodinami
Komise sečetly hlasy v obecních volbách

Komise sečetly hlasy v obecních volbách

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Volby v Ústí nad Labem vyhrálo Jedno Ústí, druhé je ANO

Volby v Ústí nad Labem vyhrálo Jedno Ústí, druhé je ANO

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Volby v Brně vyhrála KDU-ČSL a STAN

Komunální volby v Brně vyhrála s 27,38 procenta hlasů kandidátka KDU-ČSL a STAN, dosáhla na osmnáct zastupitelských křesel. Druhý skončil s 18,89 procenta hlasů a třinácti mandáty vítěz minulých voleb, ODS, TOP 09 a nezávislí. Třetí je hnutí ANO, má 17,14 procenta a jedenáct mandátů. O koalici na brněnském magistrátu bude jednat koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. Tyto subjekty také překonaly pětiprocentní hranici. Hlasování se zúčastnilo 44,08 procenta voličů.
včeraAktualizovánopřed 23 mminutami

Analýza: Po prvním kole senátních voleb můžou mít větší důvody k radosti strany opoziční

V Česku se uskutečnily už šestnácté řádné volby do Senátu. Děje se tak v roce, kdy instituce slaví své třicáté výročí. Velké ambice v nich avizovalo zejména vládní hnutí ANO, nespokojené s tím, jak horní komora parlamentu přistupuje k vládním zákonům schváleným sněmovnou. Za neméně důležité je považují zástupci opozice. Po prvním kole to však vypadá, že větší důvody k radosti můžou mít strany opoziční, píše analytik ČT Kamil Švec.
před 31 mminutami

Ve Zlíně zvítězilo ANO, koalici chce s ODS a Zlín 21

Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů v zastupitelstvu, které má 41 členů. Druhé skončilo hnutí STAN s devíti mandáty. Třetí Z21 bude mít osm zastupitelů, plyne z výsledků. Na pravděpodobném základu budoucí koalice se v noci dohodlo ANO se Z21 a též úspěšnou ODS. Do koalice však chtějí ještě přibrat další subjekt. Post primátora si nárokuje ANO, měl by jím být stejně jako v posledních dvou volebních obdobích Jiří Korec. Nikdo z partnerů to nerozporoval, informoval. Voleb se zúčastnilo 45,61 procenta voličů.
včeraAktualizovánopřed 36 mminutami

Analýza: Úspěch pěti kandidátů do Senátu už v prvním kole vyrovnal rekord

První kolo senátních voleb vyrovnalo rekord v počtu mandátů získaných v prvním kole. Podařilo se to pěti kandidátům, dalším třem takový úspěch utekl jen těsně. Volby také přinesly dva velmi těsné souboje o druhé postupové místo, upozorňuje analytik ČT Kamil Švec.
před 1 hhodinou

Ve druhém kole se v senátním obvodu Česká Lípa střetnou Volfová (ANO) a Půta (SLK)

Jiří Vosecký (nez.) neobhájil pro třetí volební období svůj mandát v senátním obvodu Česká Lípa, který zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka. O senátorské křeslo se tak utká poslankyně a dřívější starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO) a hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Volfová získala 35,05 procenta hlasů, Půta 32,66 procenta. Voleb se zúčastnilo 38,38 procenta voličů.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

V Praze 9 o senátorské křeslo zabojují Smoljak (za STAN) a Pecková (za ODS)

Senátor David Smoljak (za STAN), který obhajuje mandát v senátním obvodu Praha 9, se ve druhém kole voleb za týden utká o Senát s operní pěvkyní Dagmar Peckovou (za ODS). Smoljak získal 48,92 procenta hlasů, Pecková 23,06 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 44,77 procenta voličů, o hlasy usilovalo pět kandidátů. Smoljak řekl, že je vděčný, že nezklamal důvěru voličů, protože pro něho hlasovalo ještě více lidí než před šesti lety. Pecková sdělila, že ať volby dopadnou jakkoliv, bude v Senátu za Prahu 9 zástupce opozice.
02:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Kolíně se o Senát střetnou Kašpar (STAN) a Brzobohatá (ANO)

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Kolín postoupil starosta Kolína Michael Kašpar (STAN), který se za týden utká s Andreou Brzobohatou (ANO). Kašpar, který získal 45,26 procenta hlasů, chce před druhým kolem oslovit také voliče dalších kandidátů a získat podporu starostů větších měst v obvodu. Brzobohatá, která získala podporu 25,54 procenta voličů, řekla, že je s výsledkem prvního kola spokojená. Voleb se zúčastnilo 43,97 procenta voličů.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Na Žďársku se o Senát utkají Šmarda (za Volt) s Klementem (KDU-ČSL), který postoupil o pouhý hlas

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Žďár nad Sázavou postoupil bývalý předseda SOCDEM Michal Šmarda (ze Volt) a dosavadní senátor Josef Klement (KDU-ČSL), který postoupil o jediný hlas. Šmarda získal 27,6 procenta hlasů, Klement 25,62 procenta, stejně jako Radek Černý (za ODS). Klement nicméně získal 11 373 hlasů a Černý 11 372. Voleb se zúčastnilo 50,14 procenta voličů.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026