Analýza: Po prvním kole senátních voleb můžou mít větší důvody k radosti strany opoziční

V Česku se uskutečnily už šestnácté řádné volby do Senátu. Děje se tak v roce, kdy instituce slaví své třicáté výročí. Velké ambice v nich avizovalo zejména vládní hnutí ANO, nespokojené s tím, jak horní komora parlamentu přistupuje k vládním zákonům schváleným sněmovnou. Za neméně důležité je považují zástupci opozice. Po prvním kole to však vypadá, že větší důvody k radosti můžou mít strany opoziční, píše analytik ČT Kamil Švec.
Ačkoliv senátní volby mají před sebou ještě druhé kolo, už nyní je možné hodnotit úspěchy a nezdary politických stran.
Nejvíce senátorských mandátů obhajovalo hnutí STAN. Z celkových 18 členů senátorského klubu se ve volbách rozhodovalo o 11 z nich. Přitom dva senátory obhájilo už v prvním kole, dalších devět kandidátů příslušících k STAN postoupilo do druhého kola.
Za úspěch mohou volby považovat i lidovci. Jeden nový mandát ve Vyškově získal předseda KDU-ČSL Jan Grolich (KDU-ČSL). Jen něco přes dva procentní body dělily od vítězství v prvním kole senátora Josefa Bazalu (KDU-ČSL), který obhajoval mandát v obvodu Uherské Hradiště. A šanci obhájit mandát bude díky jednomu hlasu navíc mít na Vysočině Josef Klement (KDU-ČSL), pokud případný přepočet hlasů neukáže jiný výsledek.
Klub ODS a TOP 09 obhajoval devět mandátů. TOP 09 si může připsat úspěch s Janem Grulichem (TOP 09), do druhého kola na Znojemsku postoupil i Tomáš Třetina (TOP 09).
Postup kandidátů do druhého kola u ODS je na hraně očekávání. V druhém kole má ODS sedm kandidátů. Například v Hradci Králové, Zlíně, obvodu Brno-město nebo Praze 9 jdou proti kandidátům STAN a tak se bude o síle senátorských klubů rozhodovat zejména mezi těmito dvěma.
Hnutí ANO obhajuje jeden mandát z patnácti. Pokud se podaří získat mandát v Karviné, dostane se hnutí na předvolební situaci a jakékoliv další křeslo bude moct vykázat jako svůj úspěch.
Tři mandáty obhajuje klub SEN 21 a Piráti. Obhajující Adéla Sucharda Šípová v obvodu Kladno i Václav Láska v Praze 5 postupují do druhého kola a mají šance své posty obhájit. Jan Holásek v práci senátora pokračovat nebude, v obvodu Hradec Králové skončil až na pátém místě.
Z hlediska síly senátorských klubů ale není situace dopředu zcela jasná. Někteří kandidáti bez politické příslušnosti jsou nominování koalicí politických stran a teprve po zvolení se mohou do některého z klubů zařadit.
Naděje ANO
Andrej Babiš (ANO) v roce 2018 přiznával, že dobýt Senát je pro ANO obtížné. „Senát prostě neumíme. Tenhle volební systém nám nesedí. Všechny tradiční politické strany se často spojují a ve druhém kole jdou proti nám,“ uváděl předseda tehdy.
A výsledky nebyly příliš valné. V prvních volbách, kterých se ANO zúčastnilo, získalo čtyři mandáty. V následujících letech nikdy nezískali více. Zlepšení přišlo až před dvěma lety, kdy ANO získalo osm křesel v horní komoře. Přitom do druhého kola postoupilo 18 kandidátů.
Letos premiérovi Babišovi (ANO) na senátních volbách záleží více. V rozhovorech těsně před volbami prohlašoval, že doufá ve výrazné posílení ANO v Senátu a horní komoru označoval za důležitou.
V povolebním vystoupení na tiskové konferenci přiznal, že situace v senátních volbách se nelepší. „Hnutí ANO je nejsilnější politickou silou na všech úrovních. Kromě Senátu,“ zhodnotil předseda vlády volby.
Do druhého kola v letošních volbách postupuje 13 kandidátů hnutí ANO. Tedy ještě méně než před dvěma lety a jejich situace před druhým kolem nevypadá nejslibněji. Uvědomuje si to zřejmě i první místopředseda hnutí a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). V rozhovoru pro ČT uvedl, že výsledky bere s pokorou, protože druhé kolo pro kandidáty ANO bývá komplikované.
První kolo volby vyhrálo hnutí pouze ve dvou obvodech. Prvním je Karviná, kde ANO obhajuje mandát po Ondřeji Feberovi. A šanci uspět má v obvodu Lenka Brzyszkowská (ANO), které hodilo svůj hlas 33,62 procent voličů, což jí v prvním kole zajistilo významný odstup od druhého postupujícího Petra Kazíka (OK).
Těsné vítězství drží v obvodu Česká Lípa Jitka Volfová (ANO) se ziskem 35,05 procent hlasů. Jen o tisíc hlasů méně (32,66 procent hlasů) získal hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Přitom neúspěšně obhajující senátor Jiří Vosecký (nez.) a kandidát ODS Vít Omáčka dohromady získali přes 28 procent hlasů. Pokud by voliči těchto dvou kandidátů směřovali svoji podporu právě k Půtovi, bude mít Volfová těžkou situaci vítězství z prvního kola udržet.
Ve zbývajících obvodech, ve kterých ANO postoupilo do druhého kola, jsou jeho kandidáti na druhém místě a na dalších nepostupových jsou často kandidáti dalších stran sněmovní opozice. Příkladem může být obvod Plzeň. V případě, že by voliči neúspěšně obhajujícího Lumíra Aschenbrennera (ODS) podpořili někdejšího náčelního Generálního štábu kandidáta STAN Karla Řehku, měla by kandidátka ANO Lucie Kantorová obtížnou situaci. Aschenbrenner získal totiž podporu téměř 20 procent voličů.
A podobná je situace i v dalších senátních obvodech, snad kromě Přerova, kde je situace na nepostupových místech jiná.
A v Senátu končí…
Senátní volby znamenaly také několik dobrovolných konců politických kariér. S koncem funkčního období končí politická kariéra Miroslavy Němcové (ODS), někdejší předsedkyně sněmovny a poslankyně.
Dlouholetou senátorkou a v poslední době také místopředsedkyní komory byla také Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Poprvé v Senátu usedla v roce 1996, funkci vykonávala do roku 2007. Do roku 2013 pak vykonávala funkci zástupkyně veřejného ochránce práv. V Senátu pak zasedla znovu od roku 2014 a svůj mandát vykonávala opakovaně do letošních voleb.
V Senátu končí také Pavel Kárník (STAN), který byl senátorem za Kolínsko a Ondřej Feber (ANO) za obvod Karviné.