První vysokorychlostní trať v Evropě se otevřela před 45 lety. Dnes jsou jich desítky, téměř všechny na bývalém Západě

Nepochybnou nevýhodou, která je patrná hlavně na německé vysokorychlostní síti, je určitá její „poslepovanost“. Třeba projekt nazvaný Německá jednota 8 (Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8) – což je soustava tratí dokončená v roce 2017, díky níž se zkrátila cestovní doba mezi Berlínem a Mnichovem až pod čtyři hodiny – vlastně v principu není vysokorychlostní, považujeme-li za hranici „vysokorychlostnosti“ 230 kilometrů za hodinu. Novostavby Ingolstadt–Norimberk (která ovšem fakticky součástí projektu číslo 8 není), Ebensfeld–Erfurt a Erfurt–Lipsko (respektive Halle) postavené až pro 300kilometrovou rychlost jsou prokládány modernizovanými úseky starších tratí s maximální rychlostí 200 kilometrů za hodinu.

To ve francouzském modelu jsou kompromisy – neboť rozhodnutí mít vysokorychlostní trať prokládanou úseky na 160 nebo 200 kilometrů za hodinu je vždy hlavně výsledkem politické vůle nebo nevůle investovat do stavby trati s potřebnými parametry a odargumentovat, že je opravdu potřeba – vyloučeny. Vysokorychlostní trať buď je v celé plánované trase, nebo není vůbec. Z Paříže vedou vysokorychlostní tratě všemi směry a třeba z Paříže do Marseille dojede TGV za tři a čtvrt hodiny, i když je to ještě dál než z Berlína do Mnichova. Vlaky nemusí zpomalovat na „dvoustovku“ a jedou celou cestu tak rychle, jak je to jen možné.

Francie ovšem začala od původního modelu ustupovat. Trať Nimes–Montpellier zprovozněná v roce 2018 je určena pro smíšený provoz, a to nejenom veškeré osobní dopravy, ale i nákladních vlaků. Onen výhradní provoz TGV na francouzských vysokorychlostních tratích má totiž i vážné nevýhody. Na vysokorychlostních tratích je jen málo zastávek a TGV staví zřídka, takže vlastně slouží hlavně pro spojení obou konečných. Ve Francii sílí v poslední době kritika, že kvůli důrazu na TGV a jejich tratě se zanedbává doprava mezi regiony. Z Paříže do Marseille se sice dojede za tři hodiny, ale třeba z Bordeaux do Nantes to trvá o hodinu déle, i když je vzdálenost ani ne poloviční.