Bílé rychlovlaky ICE vozí cestující Německem 30 let. Po kolejích se pohybuje už čtvrtá generace

Neznamená to však, že by staré jednotky mířily do výslužby. Vysokorychlostních vlaků je potřeba čím dál víc s tím, jak v Německu přibývá vysokorychlostních tratí, a také s tím, že jednotky mají posloužit i jako náhrada klasických souprav s lokomotivami.

Byť i první generace ICE ještě najde bohaté uplatnění, jedna větev těchto vlaků již vyřazena byla. „Za sebou“ to mají dieselové jednotky ICE-TD. DB s ní měla velké potíže – nejenže byly jednotky poruchové, hlavně byl jejich provoz velice nákladný. A tak se na trasu Mnichov–Curych po dvou letech jejich provozu vrátily klasické soupravy s motorovými lokomotivami a na trase Drážďany–Norimberk je nahradily menší a levnější naklápěcí jednotky s maximální rychlostí 160 kilometrů za hodinu. DB je společně s Dánskými státními drahami (DSB) později nasazovaly na spoje z Berlína do Kodaně a svého času i Arhusu. To ale vydrželo jen do roku 2017, kdy byla z provozu stažena poslední jednotka.