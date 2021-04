Jen takové cuknutí. Při katastrofě u Eschede zemřelo před 20 lety 101 lidí, strojvůdce jel nevědomky dál

Poslední jízda vlaku InterCity Express 884 Wilhelm Conrad Röntgen začala 3. června 1998 na hlavním nádraží v Mnichově. Spoj mířil do Hamburku. V 10:56, po projetí městem Celle, zaznamenali někteří z pasažérů rámus. Jedna z cestujících později popsala, že to znělo, jako by jel vlak po kamení.

Na jednom z kol prvního vozu za lokomotivou se právě v tom okamžiku uvolnila ocelová obruč, která obepínala gumovou vložku kola. Zlomená obruč se začala kroutit, až prorazila podlahu vagonu.