Rychlostí 200 kilometrů za hodinu se prohnal vlak z Brna do Břeclavi. V budoucnu běžná věc

„Pokud bychom porovnávali přímo to, že chceme ze 160 na 200, tak taková změna bude v řádu stovek milionů. V rámci rekonstrukce budeme ale dělat celé tratě, čili bude to v řádu miliard,“ dodal Svoboda.

Rychleji než 160 kilometrů za hodinu se jezdí například v Rakousku na takzvané Západní dráze z Vídně do Lince; vlaky tam mohou na nové trati jezdit až 230 kilometrů za hodinu. V Německu jezdí vlaky ICE okolo 300 kilometrů za hodinu. V Polsku se zatím jezdí po nové trati z Varšavy do Katovic a do Krakova 200 kilometrů za hodinu. V Česku by se měla stavět ve 20. letech nová trať pro dvousetkilometrovou rychlost z Brna do Přerova.