Čeští železničáři koupili know-how francouzských vysokorychlostních tratí. Chtějí tak zrychlit přípravu

Existují i přeshraniční vysokorychlostní spojení z Francie do Belgie, Velké Británie (Eurotunelem), Španělska a staví se také trať do Itálie. Vysokorychlostní vlaky (TGV) jezdí ve Francii až 320kilometrovou rychlostí.

SŽDC také vyšle odborníky do zahraničí na stáže, aby poznali, co přesně předpisy v reálném provozu znamenají. Jde například o trakční vedení, měnírny, typy kolejí nebo typy uchycení kolejí, dodal Svoboda.

V Česku by měly vzniknout vysokorychlostní tratě z Prahy přes Lovosice do Drážďan, z Prahy do Brna a také z Přerova do Ostravy, přičemž Brno s Ostravou propojí modernizovaná železnice s maximální rychlostí 200 km/h. Výhledově by měla následovat i vysokorychlostní trať z Prahy směrem na Plzeň a další do polské Vratislavi.

Dokumentace pro územní řízení tří pilotních úseků vysokorychlostních tratí by se měla začít zpracovávat letos. Ony tři úseky mají vzniknout mezi Prahou a Poříčany, jižně od Brna a mezi Přerovem a Ostravou.

Na stavbu by SŽDC potřebovala 30 miliard ročně. „Celková odhadovaná částka je 500 miliard až 600 miliard korun. Je to projekt, který je odhadován na 20 až 25 let,“ řekl pořadatel konference Martin Kolovratník (ANO), který je také předsedou dopravního podvýboru v Poslanecké sněmovně.