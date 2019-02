Vysokorychlostní tratě postavíme, nebo nebudeme existovat, říká expert. Politici souhlasí

Poslanec vládní ČSSD Petr Dolínek však varoval před tím, aby se zaujetí vysokorychlostní železnicí zmenšilo. „Je povinnost vlády, aby v tomto projektu pokračovala,“ zdůraznil. Je podle něj třeba, aby kabinet co nejdříve rozhodl o trase nové páteřní železnice Praha–Brno, u které zatím existují dvě varianty. A také je nutné stavby tratí připravit po legislativní stránce – přichystat případné změny zákonů, aby se pak již příprava nezdržovala.

Podle Červíčka přitom není fyzická stavba vysokorychlostních tratí ještě na spadnutí. „Jestli nezačneme v první řadě modernizovat to, co už dnes máme (…), tak se nikam neposuneme,“ soudí.

Na počátku tohoto století se zdálo, že je železnice v nezastavitelném úpadku. Nešlo jen o staré vlaky, ale hlavně o to, že z nich mizeli cestující. Dnes je situace docela jiná a železnice je nejrychleji rostoucím dopravním segmentem. Kromě toho se již vážně připravuje její zásadní urychlení. Správa železniční dopravní cesty v lednu informovala o dokončení jedné části studie proveditelnosti vyskorychlostní dráhy Praha–Drážďany, která doporučila trasovat ji přes Ústí nad Labem, čímž se samotná stavba opět trochu přiblížila.

Správa železniční dopravní cesty chce v prvé řadě postavit tratě spojující Prahu s Drážďany a s Brnem resp. Břeclaví, dále trať z Brna do Ostravy a posléze i z Prahy směrem na Plzeň a případně na Vratislav. Jak Jiří Pohl podotkl, jde o zcela logické trasy, které odpovídají tomu, kudy v minulosti vedly hlavní evropské kupecké trasy. I dnes jde podle něj o zásadní evropské spojnice. „Velice dobře odpovídají směry evropské, tedy propojení osy Berlín—Praha—Vídeň s propojením Ústí nad Labem–Praha–Jihlava–Brno. Takže síť plní jak cíl evropské integrace, tak cíl takového metra v ČR,“ shrnul.

Od studií proveditelnosti, které dnes správa železnic připravuje, k reálné stavbě, natožpak zprovoznění nových tratí ale vede ještě velmi dlouhá cesta. Poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) se však domnívá, že alespoň některé úseky by se mohly začít budovat zanedlouho. Olomoucký kraj podle něj již aktualizuje svoji územněplánovací dokumentaci, kam koridory pro nové tratě zanese. „Do deseti let by mohly být části území ČR, kde budeme mít vysokorychlostní tratě,“ věří.