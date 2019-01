ŘSD vypovědělo smlouvu na stavbu dálnice D11 z Hradce do Smiřic

ŘSD: Když dáme jedné firmě víc peněz, budou chtít i ostatní

„Společnost Eurovia svou nabídku na stavbu D11 kalkulovala stejně jako ostatní uchazeči v soutěži a podpisem smlouvy i symbolickým poklepáním 2. října 2018 se za vysoutěženou cenu postavila. Nyní bez ohledu na výsledek výběrového řízení chce více peněz,“ řekl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Rostoucí ceny podle něj ovlivňují všechny stavební firmy. „Pokud bychom dali více peněz jedné společnosti, okamžitě začnou podmínečně odstupovat od smluv firmy na dalších stavbách dálnic,“ podotkl Kroupa s tím, že stavení firma dostala veškeré potřebné pokyny, které reagovaly na změny na staveništi, ale dosud je neprovedly.

„Trošku si dávám otázku – a doufám, že nemám pravdu – jestli to není spíše snaha se z té zakázky vyvléct a přinutit stát, ať to vysoutěží znovu,“ reagoval na oznámení firem o podmínečném odstoupení ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v Českém rozhlase.

Ťok se měl se zástupci firem sejít odpoledne. Ještě před schůzkou řekl, že je ochoten jednat o případném proplacení vícenákladů, které firmám vznikly kvůli pozdějšímu předání staveniště. Varoval ale, že pokud se s firmami nedohodne, nevylučuje vyhlášení nové soutěže. „Pokud to řešení nenajdeme, může to skončit tím, že se to přesoutěží, nebo to zkusíme dát druhému v pořadí. A někdo to tam určitě bude chtít postavit,“ řekl ministr.