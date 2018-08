Silničáři si spletli úseky, o povolení na D11 museli žádat dvakrát. Stavba čeká na zahájení skoro rok

Loni na podzim plánovalo Ředitelství silnic a dálnic zahájení staveb nových úseků dálnic D11 a D35 v blízkosti Hradce Králové. Nakonec se z pěti plánovaných úseků začal stavět jen jeden, a to až letos. Ostatní mají potíže se stavebními povoleními nebo výběrem zhotovitele.

U stavby D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi nad Labem vzniklo zdržení velmi neobvyklým způsobem – kvůli dokumentu, který se tohoto úseku vůbec netýká. V žádosti o stavební povolení se totiž objevilo stanovisko královéhradeckého magistrátu o vlivu dálnice na toky Olšovka a Trotina. Ty ale tečou severně od Předměřic, tedy v úseku, na který se vztahuje jiné stavební povolení. To je už pravomocně vydané, ale se zahájením stavby se i v tomto úseku čeká, než bude připravena i ta jižnější.

Jan Studecký ovšem dává zdržení za vinu i spolku Děti Země. Ten stavební povolení napadl a na chybu se přišlo až při jeho přezkoumání. ŘSD nakonec muselo původní žádost o stavební povolení stáhnout a požádat znovu. I nové povolení však Děti Země napadly. Ani po roce se tak stavět nemůže a je otázka, zda se to do konce roku změní.

Jak zdůraznila vedoucí výstavby Ředitelství silnic a dálnic Zuzana Urbancová, silničáři již mají vysoutěženého zhotovitele stavby. Ani to ale není záruka, že se bude do konce roku u Hradce stavět. „Pokud by došlo k nějakým komplikacím, může se stát, že se stavba letos nezahájí,“ připustila Urbancová.

/*json*/{"map":{"lat":50.295671848009604,"lng":15.820511837424874,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.223320539116415,"lng":15.774668307903198,"type":"1","description":"stavba 1106-1 Hradec Králové – Předměřice nad Labem (problémy se stavebním povolením)"},{"lat":50.30429091041911,"lng":15.847095934363779,"type":"1","description":"stavba 1106-2 Předměřice nad Labem – Smiřice (stavební povolení vydáno, ale čeká se na stavbu 1106-1)"},{"lat":50.35079973016826,"lng":15.885442753257394,"type":"1","description":"stavba 1107 Smiřice – Jaroměř (práce zahájeny)"}],"polylines":[{"path":[{"lat":50.201588935038856,"lng":15.76752235439858},{"lat":50.20307227113259,"lng":15.768208999906392},{"lat":50.214333134168584,"lng":15.773358841214986},{"lat":50.21850721800591,"lng":15.774302978788228},{"lat":50.224877484006235,"lng":15.774817962919087},{"lat":50.23033240947623,"lng":15.773987794382037},{"lat":50.23571290748319,"lng":15.774846101266803},{"lat":50.23944595746151,"lng":15.77690603779024},{"lat":50.24400695778684,"lng":15.78214552482666},{"lat":50.251715885636486,"lng":15.79488739671649},{"lat":50.25615721551051,"lng":15.799951407336607},{"lat":50.26521096074501,"lng":15.807676169299498}],"strokeColor":"#0000ff","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.265213764241444,"lng":15.807818335054662},{"lat":50.27443035449538,"lng":15.812453192232397},{"lat":50.28227402295005,"lng":15.817002218721655},{"lat":50.289743992149916,"lng":15.825465506514547},{"lat":50.29292447254662,"lng":15.831044501265524},{"lat":50.295885418368194,"lng":15.839541739424703},{"lat":50.29922996885057,"lng":15.844004935225485},{"lat":50.306521370247644,"lng":15.848725623091696},{"lat":50.31271544204581,"lng":15.854562109908102},{"lat":50.31923753039201,"lng":15.860398596724508},{"lat":50.32093641490704,"lng":15.862372702559469}],"strokeColor":"#00ff00","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.32099121662239,"lng":15.862458533247946},{"lat":50.32515596211935,"lng":15.86760837455654},{"lat":50.33501837736278,"lng":15.874903983077047},{"lat":50.34266237477851,"lng":15.878638680142785},{"lat":50.34950896805028,"lng":15.883445198697473},{"lat":50.35547839176444,"lng":15.892629082364465},{"lat":50.35842864038852,"lng":15.895482996919782},{"lat":50.365656213306565,"lng":15.901576975801618},{"lat":50.373211135520684,"lng":15.904323557832868},{"lat":50.37753551337165,"lng":15.905954340913922},{"lat":50.37540074319103,"lng":15.914451579073102}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Dálnice D11 loni po čtyřech desetiletích prací a hlavně sporů dosáhla od Prahy do Hradce Králové. Měla by však vést dále na sever kolem Jaroměře, Trutnova a Žacléře na hranice s Polskem.

Ačkoli ministr dopravy Dan Ťok loni v memorandu slíbil, že do roku 2026 bude dálnice na hranicích, staví se severně od Hradce zatím jen na jediném úseku, a to mezi Smiřicemi a Jaroměří. Práce začaly letos v květnu, hotové by měly být koncem roku 2021.