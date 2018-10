ŘSD zahájilo stavbu úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic

Součástí dohody mezi hnutím a ŘSD je například to, že technická opatření při výstavbě zajistí ochranu dřevin a porostů zeleně v okolí stavby, které nejsou určené ke kácení. Za účasti ekologického dozoru, ke kterému byla vybrána firma NaturaServis, by měli být také ochráněni obojživelníci a plazi. ŘSD bude pravidelně měřit hlučnost na staveništi a do dvou let od zahájení výstavby vypracuje projekt náhradní výsadby dřevin.

Dálnice z Hradce Králové ve směru na Jaroměř odvede dopravu z tranzitní silnice číslo 33 z Hradce Králové směrem na Náchod. Tato silnice patří k nejzatíženějším v Královéhradeckém kraji a její kapacita je podle silničářů zcela vyčerpána. Denně po silnici nyní projede až sedmnáct tisíc vozidel a v roce 2040 se počítá v těchto místech se zvýšením na 28 400 až 42 250 vozidel za den.

Dálnice až na hranice v roce 2025

Zbývající úseky D11 z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova ke státní hranici měří dohromady 40,8 kilometru. ŘSD u obou usiluje o vydání územního rozhodnutí, aby mohlo začít vykupovat pozemky. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) letos uvedl, že až k hranicím by dálnice mohla být hotová v roce 2025.