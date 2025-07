Začíná festival ve Varech. S Douglasem a Skarsgardem a poprvé bez Bartošky

Po téměř třech dekádách se do Varů vrátí oscarový herec Michael Douglas. Za jeho přítomnosti bude promítnut film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem v digitálně restaurované verzi. Drama, při jehož natáčení Douglas figuroval jako jeden z producentů, letos slaví půlstoletí od premiéry. Uvedení na karlovarském festivalu si nenechá ujít ani Paul Zaentz, synovec někdejšího koproducenta Přeletu Saula Zaentze a rovněž producent.

Hned na úvod si do Varů přijedou pro ocenění dva zahraniční hosté. Cenu prezidenta festivalu převezme při slavnostním zahájení lucemburská herečka Vicky Kriepsová, která na sebe upozornila v životopisním snímku Korzet oceněném „evropským Oscarem“. Stejná soška náleží i americkému herci Peteru Sarsgaardovi. Ten osobně v programu uvede drama ze zákulisí politické žurnalistiky Jak nezískat Pulitzera, jež mu vyneslo nominaci na Zlatý glóbus.

Na zakončení filmové přehlídky dorazí švédský herec s mezinárodním renomé Stellan Skarsgard. Kromě převzetí Křišťálového glóbu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii stihne představit i komediální snímek o herectví Citová hodnota, s nímž Joachim Trier letos vyhrál festival v Cannes. Ani Skarsgard není hostem Varů poprvé, pozvání přijal už v roce 2002, a Česko zná i díky spolupráci s filmařem Václavem Marhoulem, který ho před několika lety obsadil do svého ambiciózního a oceňovaného titulu Nabarvené ptáče.

Do sekce Proxima, zaměřené podle festivalového upřesnění na progresivní filmový tvar, se dostala jemná studie dospívání Na druhé straně léta od Vojtěcha Strakatého. Nesoutěžní Zvláštní uvedení promítne ještě další dva příspěvky tuzemské tvorby: celovečerní debut Zuzany Kirchnerové Karavan s Annou Geislerovou v roli matky syna s poruchou autistického spektra. A první český celovečerní viet-film s názvem Letní škola, 2001. Dužan Duong s lehkostí a vtipem natočil příběh nejen o generačním střetu.

Restaurovaní Homolkovi a pocta Bartoškovi

Z filmové klasiky si festivaloví diváci budou moci zopakovat sarkastickou komedii Ecce homo Homolka. Letos byla vybrána coby premiéra digitálně restaurovaných filmů.

Festival rovněž zavzpomíná na svého dlouholetého prezidenta Jiřího Bartošku, který zemřel letos v květnu. A to už zahajovacím snímkem letošního ročníku – s názvem Musíme to zarámovat! (rozhovor s Jiřím Bartoškou v červenci 2021) – režisérů Milana Kuchynky a Jakuba Juráska. Chystají se i projekce komedie Teorie tygra a výstava velkoplošných černobílých fotografií z Bartoškova působení v čele přehlídky. Pozice prezidenta mu zůstává nadále i in memoriam, vedení festivalu převzal dosavadní výkonný ředitel Kryštof Mucha.