Pendolino přijelo pod stromeček. První cestující svezlo v roce 2004 před Štědrým dnem

Nasazení nových jednotek na mezinárodní trasy nenastalo ani s jízdním řádem pro rok 2005. Krátce poté, co začal jízdní řád platit, ale začal alespoň zkušební provoz s cestujícími mezi Prahou a Děčínem, i když s tou výhradou, že moderní jednotka může kdykoli zmizet a nahradí ji tehdy běžná rychlíková souprava.

Ostrava místo Vídně, Cheb místo Berlína

Garantované nasazení pendolina přinesl až jízdní řád pro rok 2006, který platil od prosince roku předcházejícího. ČD původně počítaly s tím, že budou své naklápěcí jednotky posílat především na expresní spoje z Prahy do Vídně a do Berlína. Do Německa ale pendolina nikdy nejezdila.

Do Vídně a také do Bratislavy je dráhy posílaly v letech 2006 až 2010, respektive 2011, ale těžištěm jejich provozu byla vždy linka Praha–Ostrava. Od roku 2012 dráhy své jednotky stáhly pouze na ni s tím, že některé spoje protáhly na západ do Plzně, Chebu či Františkových Lázní. Od prosince 2014 začalo pendolino jezdit také do Košic.