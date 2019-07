Červeného světla jsem si nevšiml, hájí se řidič, jenž zavinil srážku s vlakem

„Neudělal jsem to schválně. Je to velká tragédie,“ řekl Sondaj před soudem. Poté, co vjel na přejezd na červenou, která svítila už 30 vteřin, a za výstražné zvukové signalizace, ho na kolejišti uvěznily závory. Krátce na to do kamionu narazila souprava Pendolino. Protože obžalovaný těsně před srážkou kousek popojel, vyvázl v kabině vozu bez zranění. Vlak však rozmetal návěs plný plechů. Když byly závory nahoře, myslel jsem, že můžu jet U soudu Sondaj uvedl, že ho zmátl zabezpečovací systém. Podle něho bylo chybou, že na přejezdu nebyla světelná signalizace synchronizovaná se závorami. Míní, že když svítila červená, měly být závory dole. „Je to v rozporu. Zabezpečovací zařízení vysílala rozdílné informace,“ tvrdil obžalovaný. Prohlásil, že když byly závory nahoře, myslel si, že může jet.

Soudce Jaromír Pšenica tuto obhajobu ostře odmítl. „Červené světlo znamená zákaz vjezdu i v Polsku a na celém světě,“ reagoval soudce a zdůraznil, že řidič s desetiletou praxí v mezinárodní dopravě by to měl vědět. Připomenul, že má v kartě řidiče 19 dopravních přestupků. Zavinil také tři nehody, z toho jednu velmi vážnou ve Slovinsku. Soudce poznamenal, že Sondaj neměl za volantem co dělat.

přehrát video UDÁLOSTI: Soud s řidičem, který vjel před pendolino, bude pokračovat v únoru

Znalec, který zkoumal příčinu nehody, konstatoval, že viníkem nehody je jednoznačně řidič kamionu. „Červené světlo svítilo na železničním přejezdu ve Studénce pětašedesát vteřin. Řidič měl před přejezdem zastavit. Příčinou nehody byl jednak vjezd vozu na přejezd v době, kdy svítila červená světla, hlavně pak to, že jej neopustil před příjezdem vlaku,“ uvedl.

Znalec: Řidič měl 19 vteřin na to, aby přejezd včas opustil Znalec uvedl, že obžalovaný měl ještě 19 vteřin na to, aby poté, co začaly závory klesat, přejezd opustil. „Pokud by nezačal brzdit, a pokračoval v jízdě i přes klesající závory, měl dost času přejezd opustit,“ řekl. A po zastavení kamionu měl podle něho ještě 11 vteřin, kdy mohl následky kolize alespoň zmírnit. „Kdyby popojel, vlak by narazil do měkčí zadní části návěsu. Srážka by nebyla tak tragická,“ uvedl znalec. Obžalovaný oponoval, že klesající závory vnímal jako znamení, že má zastavit.

Jeho obhajoba mnohé v soudní síni překvapila. „Čekal jsem od něho větší sebereflexi. Ta se, bohužel, nedostavila. Jen opakuje, že ho nezajímá signalizace, ale závory,“ shrnul státní zástupce Aleš Boháč. Řidič čelí obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti se sazbou od tří do deseti let. Státní zástupce zdůraznil, že ohrozil nejen cestující ve vlaku, ale také lidi, kteří se pohybovali v okolí kolejiště. Poškození nemusí u soudu vypovídat Přelíčení mělo poměrně rychlý průběh. Bylo to dáno i tím, že u soudu nevypodívali poškození. Náhradu škody mají vymáhat po polském zaměstnavateli řidiče, protože byl v době havárie v zaměstnání. Přestože se strojvůdci v posledních vteřinách podařilo snížit rychlost ze 160 na 142 kilometrů v hodině, následky srážky byly tragické. Dva lidé z rychlíku, který jel 22. července 2015 z Bohumína do Františkových Lázní, zemřeli na místě, třetí v nemocnici. Tři lidé utrpěli velmi vážná zranění, mezi nimi strojvůdce, který přišel o nohu. Zraněných je v soudním spisu uvedeno celkem dvacet pět.

