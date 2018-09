Dva, kteří mizí v zapomnění. Ze jmen Kolben a Daněk zůstává sotva zkratka ČKD

Emil Kolben se narodil 1. listopadu 1862 ve Strančicích u Prahy, vystudoval strojnictví a elektrotechniku na pražské technice. Po studiích cestoval po Evropě a nakonec odjel do USA, kde získal místo asistenta slavného vynálezce Thomase Edisona, a později se stal hlavním inženýrem ve firmě Edison Machine Works v Shenectady. V Americe se sblížil i s další legendou světa vynálezů a techniky Nikolou Teslou.

Po návratu do Evropy byl Kolben několik let šéfkonstruktérem švýcarské firmy Oerlikon, která vyráběla vícefázové generátory. V roce 1896 se vrátil do Prahy, kde založil ve Vysočanech firmu Kolben a spol. Z původně malé dílny se stala světoznámá firma. Kolben totiž některými novinkami předběhl o několik let konkurenci, firma získala značné renomé a během první republiky se transformovala v akciovou společnost ČKD.

Kolben byl ředitelem, později místopředsedou správní rady a založil i další firmy. Kromě toho psal studie o silnoproudé elektrotechnice a svou erudicí a schopnostmi se dokázal přiblížit věhlasu, který ve světě získali obuvník Tomáš Baťa nebo Jindřich Waldes, pověstný výrobou spínacích knoflíků Koh-i-noor. Na jeho „vysočanský zázrak“, jak se strojírnám ČKD přezdívalo, se dokonce přijel podívat i sám Edison.

Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. V roce 1943 jej nacisté deportovali do terezínského ghetta, kde také zemřel – a protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk v padesátých letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.