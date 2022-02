Premiér Fiala se zúčastní summitu EU a Afriky, jednat se má o migraci i miliardových investicích

Premiér Petr Fiala (ODS) odletěl ve čtvrtek do Bruselu na summit zemí EU a Afriky. Téměř pět let od posledního setkání se v Bruselu sejde osm desítek prezidentů a premiérů zemí Evropské a Africké unie, aby probrali vyhlídky spolupráce do konce této dekády. Šéfové států se budou bavit mimo jiné o spolupráci při řešení problémů spojených s migrací, či o dodávkách vakcín proti covidu-19.