Problém nastává, když země naráží na dopady klimatických opatření, hodnotí summit v Glasgow Brabec

Důležitější je podle Brabce to, co se stane po konferenci, a ne, zda se na summitu „juchá nebo smutní“. Podstatné podle něj je, že si většina světa uvědomuje, že se s klimatem děje něco závažného. Vyzdvihl například dohodu, která má zabránit světovému odlesňování.

Psycholog: Češi jsou o změně klimatu přesvědčeni

Do Glasgow se sjely i tisíce aktivistů z celého světa. Protestními akcemi chtějí zvýšit tlak na politiky, aby urychlili kroky k ochraně klimatu, a přitáhnout pozornost médií. Někteří z nich na místo dorazili i tisíce kilometrů pěšky.

„Můžeme sledovat dvě relativně extrémní reakce na změnu klimatu. Jedna je pocit hlubokého zoufalství z toho, co se děje, to dobře vidíme v ulicích Glasgow. Druhá je nejistota, co to způsobí pro ekonomiku a pro průmysl,“ vysvětluje environmentální psycholog Krajhanzl.

Většina české veřejnosti je podle něj o změně klimatu hluboce přesvědčena a myslí si, že by se produkce emisí měla snižovat bez ohledu na to, co se děje v zahraničí. Češi chtějí podle Krajhanzla od politiků slyšet návrhy konkrétních řešení.