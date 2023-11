Podpora Kyjeva slábne, Moskva spřádá agresivní plán. Vývoj konfliktu na Ukrajině je nejistý

Evropská unie se tak podle diplomatů připravuje na scénář, kdy se americká pomoc Kyjevu může snížit. Podle Liany Fixové, pracovnice pro Evropu v Radě pro zahraniční vztahy, může EU sice Ukrajině nabídnout finanční podporu, ale pouze zlomek toho, co USA nabízejí v oblasti zbrojní pomoci.

Nejnověji před hrozbami spojenými s ochabující podporou Ukrajiny varoval prezident Petr Pavel. „Pokud promeškáme příležitost zachovat naši podporu Ukrajině, příští rok by mohl být pro Moskvu ještě příznivější. Tento rok je klíčový pro položení základů úspěchu, příští rok bude složitější,“ řekl v rozhovoru pro italský list Corriere della Sera.

Panují proto obavy, že někteří spojenci začnou vedení Ukrajiny tlačit k mírovým rozhovorům s Kremlem. „To je vyhlídka, která děsí některé východoevropské lídry, kteří již před lety varovali před záměry Vladimira Putina. Říkají, že Rusko se nezastaví na hranicích Ukrajiny a že někteří lidé na Západě stále plně nechápou, co je v sázce,“ uvedla agentura Bloomberg.

Skeptici argumentují tím, že dlouho plánovaná ukrajinská protiofenziva nepřinesla obráncům výrazný územní zisk a fronta zamrzla. Také šéf generálního štábu ukrajinské armády Valerij Zalužnyj tento měsíc přiznal, že „stejně jako v první světové válce jsme se dostali na úroveň technologie, která nás staví do patové situace“.

Navíc i v Unii se objevují trhliny ve vnitřní jednotě. K maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi se ve zdrženlivému postoji k pokračující podpoře Ukrajiny přidal také staronový předseda slovenské vlády Robert Fico. Otazníky se také objevují nad postojem Nizozemska poté, co ve volbách zvítězil pravicový populista Geert Wilders.

Estonská premiérka Kaja Kallasová zase uvedla, že spojenci Ukrajiny neberou obranu dostatečně vážně a litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis řekl, že má obavu o společnou cestu k vítězství.

„Vidím, že se nedodávají nové tanky, nové raketové systémy, a dokonce ani munice, že se nenalézá řešení, jak rozhodnutí Evropské unie trvají měsíce,“ řekl. Ve srovnání s pomocí pro Rusko od Severní Koreje to podle něj „vypadá komicky“.

Agresivní plán Moskvy

Šéf ukrajinské zahraniční rozvědky Oleksandr Lytvyněnko ve svém sloupku pro Interfax-Ukrajina navíc varoval, že Kreml má do budoucnosti agresivní plán. Už se mu podařilo zajistit vnitropolitickou stabilitu a intenzivně pracuje na mobilizaci svého hospodářství.

Do roku 2026 by měla ruská vojenská výroba podporovat rozsáhlé bojové akce vysoké intenzity a v roce 2028 by měl agresor obnovit vojenské schopnosti, které měl od roku 2022, tvrdí Lytvyněnko. „K tomu je určen ruský rozpočet na roky 2024–2026,“ napsal.

Moskva se podle něj navíc připravuje i na budoucí agresi vůči dalším státům – zejména v Pobaltí. Rusko aktivně infiltruje evropské země, zejména na jihu Unie, špiony – skrze firmy i nevládní organizace, uvedl šéf rozvědky.

Upozornil, že se pozornost Kremlu soustředí také na Afriku, ve které chce destabilizovat situaci pomocí „expedičního sboru“ a připravit tak Evropu o alternativní zdroje uranu, ropy a zemního plynu. I to by nadále mohlo vést ke snížení podpory pro Kyjev mezi spojenci.