Ukrajinci věří ve vítězství, ke zvratu na frontě ale v blízké době nejspíš nedojde, míní Řehka

Náčelník českého generálního štábu vidí v ukrajinské protiofenzivě přirozený vývoj. „Plány se vyvíjí a holt je to nějaký přirozený vývoj. Tam nejde jen o to, kolik bylo dobyto vesnic nebo o kolik kilometrů se postoupilo. Podle našeho hodnocení nemá válka rychlý konec v dohlednu. Myslím si, že obě strany jsou si toho vědomy,“ doplnil Řehka.

Doplnil, že ukrajinští vojáci mají stále neuvěřitelnou morálku a odhodlání. Armádní složky zároveň cítí vděčnost za podporu v konfliktu. „Oni si cení naší podpory, kamkoliv jdete. Já jsem měl možnost jednat s jejich štábem i jinými představiteli bezpečnostních institucí. Kam jdete, tam jsou si velmi vědomi naší podpory a jsou za to velmi vděční,“ podotkl.

Během minulého týdne se s ukrajinským velitelem setkal i náčelník českého generálního štábu Řehka, podle něhož není aktuální situace na frontě překvapivá. „Jestli někdo čekal ofenzivu jako z černobílého filmu z druhé světové války, tak takhle to v realitě nevypadá. Rusko není jednoduchý protivník, Ukrajinci to vědí a nepodceňují ho,“ uvedl Řehka.

Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj dříve uvedl, že boje na ukrajinsko-ruské frontové linii dospěly do vyčerpávající fáze statické zákopové války. Velký průlom se podle něho přitom nedá očekávat dřív, než armáda jeho země získá nové zbraně.

Zatímco u Ruska existuje množství indikátorů, že se chystá na vleklý konflikt, na straně Ukrajiny je potřeba zvážit nejen počet osvobozených kilometrů, ale i v jakém stavu se poté bude nacházet její armáda, zdůraznil Řehka. Bránící se země podle něho musí šetřit lidské zdroje.

„Nelámal bych hůl, můžeme být ještě překvapeni. Nemyslím si, že by v dohledné době mělo dojít k nějakému totálnímu zvratu a vyřešení konfliktu. Rusko není jednoduchým nepřítelem a je hrozbou i pro nás. Musíme udělat vše pro to, aby Ukrajinci uspěli,“ dodal Řehka s tím, že je potřeba Ukrajině mimo jiné vybudovat účinné letectvo.

Rusko je potřeba odstrašit

„Jestli jim teď dáme dvacet nebo třicet stíhaček F-16 a změní to těžiště konfliktu, to se asi nestane, ale je jim potřeba to dát,“ uvažuje Řehka s tím, že Rusko má v opotřebovávací válce díky své velikosti i kapacitám oproti Ukrajině výhodu. „Má větší počet lidí, kteří jsou mobilizovatelní, a průmysl, jenž už částečně rozjel válečnou výrobu,“ dodal.

Ukrajina podle Řehky „kupuje evropským zemím čas“, aby se mohly připravit na případný konflikt. „My jsme se dlouho nechystali na velký konflikt. Nejsme na tom dobře jako Evropa a už vůbec jako NATO. Teď je snaha to urychleně měnit, připravovat se a budovat obranný průmysl, ale my sami máme limity toho, co můžeme dát, což je také reálný problém,“ upozornil.

Z jeho pohledu je důležité Rusko odstrašit. „Nerozumí ničemu jinému než síle. Oni velmi dobře vidí, co tu máme nebo nemáme, jak se chováme či jaké máme schopnosti, kapacity i vůli je použít. My jim musíme ukazovat slovy i skutky, že máme vůli i schopnosti se bránit a že nemají nic zkoušet,“ uzavřel náčelník generálního štábu.