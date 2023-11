Boje jsou na mrtvém bodě, tvrdí velitel ukrajinské armády. Zelenskyj nesouhlasí, spojenci znervózněli

„Když se podíváte do příruček NATO a na naše propočty, čtyři měsíce by nám měly stačit na to, abychom se dostali na Krym, bojovali na Krymu, vrátili se z Krymu a přejeli znovu zpět a zase na Krym,“ podotkl generál Zalužnyj.

„A ještě než jsem se dostal do poloviny, uvědomil jsem si, že přesně tam se nacházíme, protože stejně jako tehdy úroveň našeho dnešního technologického rozvoje uvedla jak nás, tak naše nepřátele do mrtvého bodu.“

Po pomalém začátku protiofenzivy se pokoušel dynamiku bojů změnit výměnou velitelů i přeskupením vojáků ve formacích, tato opatření však výsledky nepřinesla. Příčinu Zalužnyj našel v knize sovětského generála Smirnova z roku 1941, který analyzoval boje během první světové války. Zalužnému se kniha dostala do rukou během jeho studentských let, nyní ji otevřel znovu.

„Stejně jako v první světové válce jsme se dostali na technologickou úroveň, která nás staví do patové situace,“ řekl Zalužnyj. Střety tak podle něj přešly do další fáze pozičních bojů a ty spíš vyhovují Kremlu.

Zalužnyj poukázal na to, že ani ruská armáda není schopná většího postupu vpřed. Než se jí podařilo obsadit Bachmut, sváděli okupanti o město o rozloze 41 kilometrů čtverečních boje deset měsíců. V posledních týdnech vešla ruská armáda do protiútoku okolo měst Avdijivka v Doněcké oblasti a Kupjansk v Charkovské oblasti, ovšem také bez výraznějších zisků.

Jádro problému je podle prezidenta v ruské převaze ve vzduchu. „Rusko kontroluje nebe. My chráníme své vojáky. Jednoduše předhazovat své lidi jako maso, jak to dělá Rusko, nikdo nechce,“ řekl Zelenskyj. Je tak třeba vyčkat, až bude Ukrajina moci využívat letadla F-16, „až se to na nich kluci naučí“. Když je na frontě k dispozici protiletecká obrana, ukrajinští vojáci postupují, poznamenal prezident.

I podle Zalužného by vývoj na bojišti zvrátila ve prospěch Kyjeva lepší vojenská technika – nové drony, prostředky elektronického boje, vzdušné obrany a odminovací zařízení. To podle něj nevyhnutelně znamená další podporu ze Západu, zejména Spojených států. „Nejsou povinni nám nic dávat a my jsme vděční za to, co jsme dostali, ale já prostě konstatuji fakta,“ řekl.

„Panika“ mezi spojenci

Spojenecké státy Kyjeva si však mezitím všímají rozepří mezi civilním a vojenským vedením Ukrajiny, což leckde vyvolává obavy. Ihor Žovka z kanceláře ukrajinského prezidenta prohlásil ve státní televizi, že tvrzení generála Zalužného způsobila „paniku“ mezi západními spojenci.

Byla podle něj příčinou telefonátů spolupracovníků ze spojeneckých zemí, kteří se ptali, zda je Ukrajina „opravdu ve slepé uličce“ a co teď „mají hlásit svým představitelům“.

Spekulace o napětí mezi prezidentem a velitelem armády na Ukrajině se podle listu The New York Times objevovaly již více než rok, dosud se však nedostaly na veřejnost.