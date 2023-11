Rusové mají u Avdijivky 40 tisíc vojáků, Ukrajinci chtějí odříznout okupovaný Bachmut od zásobování

Pokračují také boje kolem Bachmutu, který ovládají Rusové. Ti nedávno přešli z obrany do útoku. „Oproti Avdijivce má Bachmut spíše symbolický význam, ale nic, co se děje na frontě, není zanedbatelné. Ukrajinští experti zmiňují, že se bojuje v oblasti obce Kliščijivka a Andrijivka jižně od Bachmutu. Kdyby se Ukrajincům podařilo dostat se dál, tak už se dostanou na zásobovací trasu do Bachmutu, což by mohlo trochu zkomplikovat Rusům obranu,“ uvedla Stomatová.

Provinilci v první linii

Rusové využívají u Bachmutu takzvané štrafnyje bataliony. „Je to pojem známý už z dob Sovětského svazu. Jsou to jednotky, které čítají sto až sto dvacet členů a jsou převážně tvořeny vojáky, kteří se nějak disciplinárně provinili, třeba že neuposlechli rozkaz nebo byli nachytáni při konzumaci alkoholu, nebo také bývalí vězni. Jsou to jednotky prvního nasazení, které mají největší ztráty,“ popisuje Stomatová.