V Rusku se nijak netají tím, že Miloš Zeman je jejich člověk v Praze, říká politický geograf

Rusko sestavilo nový seznam zemí, které nejsou přátelské, kde jsou pouze Česká republika a USA. Jak to pojímají ruská média? V Rusku se v současnosti o České republice a Spojených státech mluví jako o velmi problémových zemích. Termín nepřátelská země neznamená nezbytně nutně nepřítel ve vojensko-politickém smyslu, ale země, která se vůči Rusku nechová tak, jak si Rusové představují, že by se země chovat měla. Pro Česko je to nová situace, protože my nejsme zvyklí, že bychom se stali terčem pozornosti nějaké velmoci. Pro Spojené státy je to naopak situace, která je v zásadě standardní. Znamená to, že na nás teď bude víc mířit ruská propaganda? Že se nám budou ruskojazyčná média víc věnovat a ruští novináři sem budou častěji jezdit? Nemyslím si, že bychom tady teď měli větší množství ruských novinářů. Ještě pořád cestování není standardní. Ale podruhé v krátké době zažíváme, že jsme pro Rusko mimořádně zajímavým mediálním cílem. Poprvé to bylo v souvislosti s aktivitami kolem odstranění Koněvova pomníku zhruba před rokem a půl. Teď je to ještě mohutnější, protože žádná země na světě nezasáhla ruské aktivity v zahraničí tak silným způsobem jako Česká republika. Vypovězení nejprve osmnácti a později dalších diplomatů, to je skutečně něco, na co Rusové nebyli připraveni a nebyli zvyklí. Do dubna letošního roku jsme optikou ruských médií nepředstavovali zajímavý terč. Samozřejmě že o nás informovali v souvislosti s tím, jak jsme špatně zvládali pandemii covidu. V okamžiku, kdy prezident Zeman napsal dopis, ve kterém žádal ruského prezidenta o Sputnik, stali jsme se zajímavými. Rusy ještě zajímalo úmrtí Petra Kellnera, které rezonovalo všude ve světě. Sedmnáctý duben ale znamenal naprostý zlom a od toho okamžiku nerezonovalo nic jiného než Česko a otázka Vrbětic. A toto téma se pořád drží v popředí ruského mediálního zájmu. Ruská média s obrovskou chutí a intenzitou referují o všem, co se v Česku v souvislosti s touto kauzou děje: spory mezi vládou a prezidentem, spory uvnitř vlády, opozice versus vláda a prezident.

„Ruská strana ví, na koho se může spolehnout“ Ruská státní média často citují českého prezidenta Miloše Zemana, ale že odsoudil zařazení ČR mezi nepřátele Ruska, zmínila jen lehce. Používají jeho slova, jen když se jim to hodí? Ruská strana ví, na koho se může spolehnout, a v Rusku se nijak netají s tím, že Miloš Zeman je jejich člověk v Praze. A on to dává najevo setrvale. V poslední době to byl právě Miloš Zeman, kdo replikoval ruský postoj vůči kauze Navalného, je to Miloš Zeman, kdo zpochybnil závěry západních zpravodajských služeb, pokud šlo o sestřelení letadla MH17, otravu Skripala a pochopitelně i pokud jde o vyšetřování Vrbětic. Čili nic nového pod sluncem, naopak „starý dobrý Miloš Zeman, jejich člověk v Praze“. O co propagandě jde? Rozšířit co nejvíc verzí, chaos, zmatek? Nebo vyvrátit verzi, která je oficiální? To, co je určené primárně ruským divákům, má ukázat, jak se ruská státní moc prezentuje svým občanům. To znamená, že Rusko je silný rozhodný stát, na jehož straně je historická pravda i pravda současnosti. Pokud jde o dopady ruské propagandy do zahraničí, má snahu vnést chaos a nesoulad mezi spojence ať už z Evropské unie, nebo Severoatlantické aliance.